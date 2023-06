Paola Jara es una de las mayores exponentes del género popular en Colombia. Es conocida por canciones como ‘Mala mujer’, ‘Pobre perro’, ‘Usted no me olvida’, ‘Murió el amor’ y ‘La conquista’, éxitos que la catapultaron a la fama y el reconocimiento nacional.

La antioqueña se encuentra de gira por toda Colombia. Precisamente, en uno de sus conciertos, en la Vega, Cundinamarca, la artista fue objeto de críticas por su voluptuosa figura.

La intérprete de ‘No la beses’ suele mostrar en redes sociales cómo cuida su cuerpo, pues en reiteradas ocasiones ha compartido videos de ella mientras entrena. Sin embargo, muchos cuestionan a diario su figura y aseguran que “tiene uno que otro retoque”.

Paola Jara es criticada por usar un pantalón apretado



En redes sociales, la artista subió un video de su presentación en la Vega, mientras cantaba la canción ‘Prohibido’. En este, se observó que lució un pantalón negro ceñido al cuerpo y un corset azul oscuro.

La publicación, que reúne más de 36 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios, fue motivo de crítica por varios internautas, quienes aseguraron que tenía “prótesis”.

Sin embargo, muchos fanáticos salieron en su defensa y expresaron que “la gente es una envidiosa y solo quiere hacer sentir mal a los otros”.

“No sé por qué las personas lastiman, no entiendo, no me cabe en la cabeza este tipo de comentarios. Ella puede ser su hija o familiar. Para mí Paola es nuestro pasaporte. Ella es dedicación, ella nos hace feliz”, escribió una usuaria en la publicación.

“Cada vez más hermosa, no se note la envidia”, “Eres hermosa”, “Te admiro tanto”, “Una diosa en cualquier tarima” y “La mejor”, expresaron sus fanáticos, quienes salieron en su defensa.

Paola Jara ha comentado públicamente que se ha sometido a uno que otro retoque estético. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre las recientes críticas de su cuerpo.

La mujer es una de las artistas del género popular más seguidas. En Instagram tiene más de 6 millones de seguidores. Allí suele compartir varias facetas de su vida profesional y privada junto a su esposo, el también cantante, Jessi Uribe.

Jessi Uribe pierde pleito ante la SIC por uso de la palabra 'Repítela'

