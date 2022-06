Sea cocinar, lavar la ropa o cambiar un bombillo, las tareas del hogar son necesarias de aprender, no sólo porque permiten vivir de manera independiente sino porque son inescapables.



Aunque a veces se quisiera no tener que lavar los platos, no es viable comprar siempre loza desechable y nunca limpiar: no es responsable con el bolsillo ni con el medio ambiente.

Aún así, es normal que en el proceso de aprender a hacer ‘oficio’, como le dicen coloquialmente, se cometan algunos errores. Uno de los más comunes es al momento de lavar la ropa.

Por lo general, pese a que cada prenda indica trae una etiqueta con las indicaciones de limpieza, en ocasiones, cuando se deben lavar muchas piezas es difícil separarlas una a una para que se laven correctamente.

Una de las grandes dudas al lavar ropa, es si es más conveniente hacerlo con agua fría o con agua caliente. Como suele suceder, realmente depende de múltiples factores. Por ejemplo, según lo explica Haceb, la marca de electrodomésticos, existe la concepción de que el agua caliente elimina las bacterias y las manchas de grasa con mayor facilidad, y aunque es cierto, no es el único factor a considerar a la hora de lavar ropa.

En primer lugar, el tipo de tela que se esté lavando cambia las necesidades mismas de limpieza. Hay telas de mezclas de algodón que con el agua caliente se pueden encoger, al igual que puede desgastar los tejidos más rápidamente y hacer que se rompan con mayor facilidad.

Además, las prendas de color tienden a desteñirse si se usa agua caliente para lavarlas. Pero si se habla de implementos de aseo, como toallas e incluso las cobijas, lo más recomendable es lavarlas con agua caliente, puede ser en ciclos más delicados, porque lo necesario es poder eliminar todas las bacterias y ácaros que se acumulan con el uso.

Ahora bien, si desea lavar una prenda que tiene una mancha, enjuagar con agua caliente haría que se pegue más la suciedad a las fibras. Por este motivo, es ideal restregar de manera localizada sobre la mancha con agua fría inicialmente y después, si se desea, lavarla con agua caliente.

Es importante recordar que, cuando se trata de ropa nueva, aún no es claro cómo se comportan las telas en las rutinas de lavado, por lo que es recomendable ir a la segura y lavar con agua fría y a mano.

De igual manera, usar agua caliente siempre que se lave también implica un gasto en luz o gas, dependiendo de si tiene calentador eléctrico o no, por lo que escoger la temperatura del agua de lavado se convierte en un tema de ahorro.

Finalmente, se puede lavar de manera intercalada, en ocasiones con agua fría y en otras con agua caliente. Lo ideal, realmente, es lavar según las indicaciones que salen impresas en las etiquetas.

