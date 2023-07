Steve Jobs, creador de Apple, falleció en 2011 y le heredó casi toda su fortuna a su esposa Laurene Powell Jobs.



(Siga leyendo: 'Rasputín': a esto se dedica uno de los actores de 'Pandillas, guerra y paz').



Lo anterior la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo; sin embargo, desde ese entonces, en vez de disfrutar del dinero delegado por su esposo, la viuda decidió comenzar a desprenderse de los más de 14.000 millones de dólares que tenía en su poder.

No me interesa construir sobre el legado de una herencia y mis hijos lo saben FACEBOOK

TWITTER

Así lo hizo saber durante una de las pocas entrevistas que ha dado al New York Times, llevada a cabo en el 2020, tiempo antes de que se cumpliera el aniversario número 10 de la muerte de Jobs.



"No me interesa construir sobre el legado de una herencia y mis hijos lo saben. Steve tampoco estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente, se termina conmigo", dijo Powell.



Lo anterior lo hizo con el objetivo de aclarar que gastaría todo su dinero para dejar de pertenecer al selectivo grupo de mujeres conocidas en el mundo por su fortuna, y lo está cumpliendo.



Por ejemplo, en 2022 su fortuna estaba evaluada por más de 19.000 millones de dólares; no obstante, la revista Forbes dio a conocer que, actualmente, "su patrimonio ronda los 14.000 millones de dólares", según el medio.



(Además: Estos son los seis hijos de la ‘reina del pop’ Madonna: así se ven en la actualidad).

¿En qué ha gastado su dinero?

No está bien que las personas acumulen grandes riquezas equivalentes a las de millones y millones de personas juntas FACEBOOK

TWITTER

Para nadie es un secreto que las acciones de Apple y Disney han sufrido cambios en estos años, por lo que ha afectado su valor. Además, la disminución del dinero también se ha debido a la compra de "medios de comunicación como The Atlantic y productoras de podcast hasta importantes participaciones en equipos de la NBA como los Washington Wizards", según el medio Mujer Hoy.



Pero, además de esto, hay que reconocer que, con su pensamiento filantrópico, la mujer ha decidido a contribuir a labores que beneficien al prójimo.



"No está bien que las personas acumulen grandes riquezas equivalentes a las de millones y millones de personas juntas. No hay nada de justo en eso", afirmó Powell Jobs, durante la entrevista para el New York Times.



Un ejemplo de esto es el trabajo que ha realizado con su corporación Emerson Collective, la cual fue fundada en 2004, con el objetivo de "trabajar en la búsqueda de un mundo donde cada individuo tenga acceso a oportunidades, salud y bienestar", según se lee en el sitio web de la página.



(También: "Hice una pijamada y descubrí que me gustaban las mujeres al 'reforzar la amistad'").



​Además, agregó que todo lo que hacía era en honor a su trabajo. "He dedicado mi vida a hacer lo mejor que puedo para distribuirla de manera efectiva, de manera que levante a las personas y a las comunidades de manera sostenible".

¿Quiénes son los hijos del magnate de Apple?

Steve Jobs y Laurene Powell tuvieron tres hijos. Por un lado, se encuentra Reed Paul, quien actualmente tiene 37 años, es profesor de historia y se encuentra trabajando en Emerson Collective, corporación enfocada a la educación, reforma migratoria, medio ambiente, periodismo y salud, junto Powell, según la revista española.



Por otro lado, se encuentra Erin Sienna, quien nació el 19 de agosto de 1995. La joven es arquitecta, egresada de la Universidad de Stanford, por lo tanto, se ha dedicado al diseño y a construcción de infraestructuras. De ella no se conoce mucho de su vida, ya que la mantiene en privado.



(Continúe leyendo: Francisca Estevez: ¿quiénes son los padres de la actriz de la serie 'La primera vez'?).

También está Eve Jobs, la hija mejor de la pareja, quien, a diferencia de Erin, no ha tenido una vida para nada discreta, ya que ha sobresalido en el modelaje después de haber participado en el desfile de Louis Vuitton, en la Semana de la Moda en París 2022, según la cadena de televisión Telemundo.

Adicionalmente, se encuentra Lisa Brennan, nacida el 17 de mayo de 1978. Es la hija que tuvo Jobs antes de conocer a Powell y quien, actualmente, se dedica escribir y viajar por el mundo, haciendo giras de prensa, según una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual interactúa muy poco.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Quién tuvo mejor rating: ‘Tía Alison’, de RCN, o ‘Romina poderosa’, de Caracol TV?

¿Bad Bunny y Kendall Jenner ya no son novios? Esto afirma un usuario en redes sociales

Cazzu mostró en video cómo se mueve la bebé que está esperando

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS