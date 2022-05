Los divorcios en el mundo de la fama parecen ser cada vez más comunes, pues ahora es más frecuente escuchar de artistas que ya no quieren continuar su matrimonio y necesitan un abogado que disuelva su ‘felices para siempre’.



Pero cuando hay millones de dólares, propiedades e hijos de por medio, las separaciones se vuelven cada vez más complicadas. Es en ese campo es que se mueve la abogada Laura Wasser, más conocida como ‘la reina del divorcio’ por su excelente habilidad de conseguir buenos tratos económicos para sus clientes.

Wasser ha sido la encargada de crear acuerdos entre Angelina Jolie y Brad Pitt, Miley Cyrus y Hemsworth, Melanie Griffith y Antonio Banderas y hasta el mismo Johnny Deep y Amber Heard.



Recientemente, esta abogada de Los Ángeles, Estados Unidos, declaró en el estrado a favor de su antiguo cliente y exprotagonista de ‘Piratas del Caribe’ en el marco del juicio contra Heard.

La abogada declaró en el juicio contra Heard. Foto: JONATHAN ERNST / AFP

De acuerdo con Wasser, en el tiempo que ella representó a Depp, hubo varios inconvenientes con la defensa de su exesposa, ya que ni ella ni su abogada, informaron que habían logrado conseguir una orden de alejamiento contra el actor.

¿Quién es la abogada de los famosos?

Nacida en el estado de California, en el marco de una familia dedicada a la abogacía, Laura Wasser parecía estar destinada a su profesión. Tuvo que vivir el divorcio de sus padres cuando solo tenía 16 años y luego manejar el suyo propio cuando tenía 25, según relata en su libro ‘It doesn’t have to be that way: How to divorce without destroying your family or bankrupting yourself’ (No tiene por qué ser así: cómo divorciarse sin destruir la familia o arruinarse).



Aunque en su matrimonio concibió a uno de sus hijos, Wasser no cree en el amor para toda la vida, razón por la cual no se ha vuelto a casar desde que manejó su divorcio.

Luego de haberse titulado como abogada en la facultad de Loyola y como Licenciada en Retórica por la Universidad de California, se convirtió en socia del bufete de su padre, Dennis Wasser, llamado Wasser Cooperman & Mandles, en el cual ejerce hasta hoy.



Además, es la fundadora del servicio ‘It´s over easy’ (Se acabó de forma fácil), una plataforma en línea que ayuda a las parejas a divorciarse sin tener que contratar a un abogado ni ir a corte. Con diferentes planes, los interesados pueden descargar los formatos, consultar con experto en familia y firmar los papeles que repartirán los bienes.

Con una gran presencia en redes y más de 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Laura Wasser es una de las abogadas que más declaraciones a los medios.



Se dice que, su reconocimiento es tal, que antes de entrar a su oficina es necesario contar con al menos 1.000 dólares, unos 4 millones de pesos, para iniciar cualquier proceso, pues cobra 950 dólares la hora.

