'Monstruo': reconocida actriz habló del horror que vivió con su ex, quien la secuestró

La actriz argentina Laura Vignatti, reconocida por sus participaciones en novelas de México, denunció el maltrato del que fu víctima por parte de su expareja, quien incluso le impidió salir de su casa o hablar con sus familiares.

(Más: A Yamile Humar le negaron la renovación de su licencia de conducción por la edad).

Vignatti, de 34 años, ha actuado en producciones mexicanas como Mi marido tiene familia (al lado del colombiano Daniel Arenas), Las Amazonas, Lo imperdonable o Como dice el dicho.

Sin embargo, estuvo alejada de la televisión unos meses por cuenta de la pesadilla que vivió con su exnovio. La actriz hizo público su testimonio en una entrevista con la psicóloga Silvia Omeda con tal de que otras mujeres reciban ayuda oportuna.

"Me fueron pasando las cosas, siento como si hubiera estado en una película, como en otra dimensión. (...) Había encontrado una familia en él", relató.

Si bien al principio consideró al hombre como un apoyo, él adoptó una serie de actitudes amenazantes.

"Quería mandar a gente para que me cuidara, que estuviera ahí conmigo, para controlarme. (...) Era una cosa rara que terminaba haciendo lo que él quería sin darme cuenta", relató en charla con la psicóloga.

(Vea: Carrie Bernars: la actriz de Marvel que se recupera tras ser atropellada en Año Nuevo).

Según contó, el hombre la alejó de sus amigas y familia, la obligó a cambiar de número de teléfono y hasta le controlaba las horas de llegada y salida del trabajo: "Me empezó a meter cosas en la cabeza para hacer cambiar".

Vignatti no se explica "cómo pasó todo", pues la relación se transformó completamente cuando iniciaron las agresiones físicas.

"Yo me tapaba los moretones antes de salir y nadie se daba cuenta. Podía pedir en ese momento ayuda, pero no lo hacía. Estaba bloqueada en las escenas, me costaba. (...) Me llegó a maltratar porque se me salía un acento o palabra española, me llegó a golpear por eso", dijo.

La artista lo consideró un "monstruo" al recordar todos los episodios: "Después de golpearme, me cuidaba. Me hacía sentir que me quería y me iba a proteger".

Vignatti estaba grabando la novela Mi Secreto, para la empresa mexicana Televisa, cuando su exnovio la encerró y le dijo a la producción que no trabajaría más. El papel de la actriz debió ser modificado por su ausencia, mientras que ella sufría de violencia.

"Un 24 de diciembre, me encerró en la habitación. Pensé que me iba a matar", afirmó.

La actriz escapó de la casa que compartía con el hombre y lo denunció ante las autoridades competentes. Además, salió de México por seguridad: "Me dijeron que estaba viva de milagro".

(Vea: La actriz Cameron Díaz reacciona al ser vinculada en la 'lista' de Jeffrey Epstein).

"Las mujeres estamos expuestas a esto. (...) Por culpa de no exponerlos y no denunciar, siguen pasando las cosas. Mi misión es ayudar a otras mujeres, evitar que le sucedan estas cosas", reflexionó.

#NoEsHoraDeCallar

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse en Colombia con la línea nacional 155.

Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

En caso de que su vida esté en riesgo, puede llamar a la línea de emergencias 123.

También puede ver:

- El desgarrador mensaje del salsero Bobby Cruz tras muerte de su esposa Rose Marie.

- Muere la actriz Ana Ofelia Murguía, voz de 'Mamá Coco', a los 90 años.

- Yeison Jiménez estalla por otro grave robo a su socio y exhibe video: 'Bogotá está...'.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS