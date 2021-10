La respuesta de Laura Tobón a críticas sobre su cuerpo

La presentadora y modelo colombiana Laura Tobón les salió el paso a los comentarios de personas que, a través de redes sociales, han intentado increparla sobre su cuerpo.

A principios de julio, la mujer anunció la noticia de que va a ser mamá y, desde ese momento, ella y su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, han compartido fotos, imágenes, videos y mensajes sobre su proceso.



En los últimos días, Tobón, quien es la 'host' del programa La Voz, de Caracol Televisión, les respondió a varios de sus seguidores preguntas sobre su rutina y su vida diaria.



En uno de los cuestionamientos en historias de Instagram, alguien le preguntó: "¿Te ha dado duro el cambio físico en tu cuerpo? Refiriéndome a tu figura".



Ella escribió y dijo: "No voy a decirles mentiras... Sí he tenido momentos de inseguridad con mi cuerpo y más estando bajo el ojo de tantos que han estado viendo mi proceso en La Voz".



Y agregó: "He tenido todos los comentarios que se puedan imaginar entre que estoy hermosa y saludable a gordita o rellenita". De esta forma, dio a conocer que varios la han increpado con críticas.



También aseguró: "Pero al fin y al cabo lo que importa es que mi bebé está creciendo sano".



Y enfatizó: "Como mamá primeriza, me siento feliz de mi proceso, respetando los cambios de mi cuerpo y valorando lo increíble que es crear vida".

En esa misma dinámica, le preguntaron si era "fácil" el embarazon. Laura Tobón respondió: "Hay días que me han costado, no hay que romantizar tanto el embarazo. Para ser honesta, este cambio de cuerpo, hormonas, sentimientos, a veces no es fácil".



Y concluyó: "Pero como todo en la vida, esta es una etapa donde uno crece, madura y valora en cada instante".

EL TIEMPO