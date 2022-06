Hace poco, la presentadora de televisión colombiana Laura Tobón reveló en sus redes sociales la noticia de que se convertiría en madre, lo cual tomó con mucha alegría debido a que sus posibilidades de quedar en embarazo eran pocas. Desde entonces, se ha sincerado con sus fanáticos con respecto a los matices de su maternidad.

Según manifestó la modelo en una revista exclusiva con la revista 'Aló', cuando vio por primera vez a su bebé, Lucca, sintió que estaba enamorada, pero temerosa a la vez. El día de su nacimiento, una enfermera lo posó sobre su pecho y, desde ese momento, Tobón supo que su vida tendría un giro de 180 grados.



Aunque sintió un amor muy profundo e indescriptible hacia su hijo, también tuvo miedo por todas las responsabilidades nuevas que recaerían en ella. Sin embargo, al lado de su esposo, Álvaro Rodríguez, supo que desempeñarían un muy buen trabajo como padres y que el proceso sería ameno.



La presentadora aseguró que esta nueva etapa de su vida le ha enseñado a tener una nueva perspectiva de las cosas, pero sobre todo, que ha aprendido a ser más fuerte y tolerante: "Ser madre te enseña a ser más flexible y a simplificar tus necesidades. Hoy siento que soy la mejor versión de mí misma y estoy lista para luchar contra las adversidades".

A pesar de tener mucha ilusión por su nueva vida, Tobón no pretende romantizar el proceso y expresó que no se necesita ser una madre perfecta, sino que lo lo ideal es afrontar todos los retos con mucha paciencia: "También tenemos derecho a sentirnos agotadas, vulnerables, a añorar ratos de soledad con nosotras mismas y a querer cultivar nuestra carrera profesional".

¿Cómo defines tu vida hoy en día?

Creo que jamás me había sentido tan completa como ahora como mujer. Creo que este ha sido un complemento hermoso para crecer, para madurar para ver la vida con otros ojos.



He crecido de tantas maneras, no solo como mujer, sino también emocionalmente; he dejado de ser egoísta en muchas cosas (...) y hoy lo primordial es mi familia.



Te vemos en tus fotos de Instagram y parece que todo fluye naturalmente como mamá...

Laura Tobón y su hijo Lucca en exclusiva para la revista 'Aló'. Foto: Aló

Ha sido un proceso divino, maravilloso, pero no ha sido fácil, obviamente, porque un bebé implica tiempo, tu dedicación y tu energía.



No quiero romantizar la maternidad porque hay días muy duros. Por eso he estado haciendo videos graciosos en los que muestro la realidad de ser mamá, en la que hay dicha, pero también agobio.

¿Vives la vida que soñaste?

Totalmente. Creo que lo que más he podido aprecias y lo que más he disfrutado es esa sensación de que alguien dependa de ti, pero en un sentido muy puro.



Si yo me moría por Patacón, que es mi perro, imagínate lo que siento por mi hijo. Creí que no podía dar tanto amor a otro ser humano hasta que llegó Lucca.



¿Qué ha sido lo más retador de la maternidad?

Lo más complicado yo creo que es renunciar a tu independencia. Es renunciar, literalmente, a pensar solo en ti, que era lo que yo hacía (...) pero hoy mis prioridades son otras.



La mamá es tan importante en la vida de un niño, ellos dependen tanto de nosotras y como estoy todavía dando lactancia exclusiva, seguimos muy pegados Lucca y yo. La conexión sigue intacta. La entrevista completa la puede encontrar en la edición impresa de la revista Aló.

