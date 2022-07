La presentadora y modelo, Laura Tobón, habló sobre la propuesta que le hicieron para incursionar como actriz en una telenovela.



(Tal vez le pueda interesar: Laura Tobón está angustiada porque su hijo tiene crup: ¿qué enfermedad es?).

En el marco de Colombiamoda, la modelo contó que la actuación es algo que le llama mucho la atención, pero que al recibir su primera propuesta y enterarse cuál sería la primera escena, decidió rechazarla propuesta respondiendo contundentemente que no.



Laura dijo que cuando tuvo el primer acercamiento con el proyecto, le informaron que en la primera escena en la que estaría debía posar desnuda y esta fue la principal razón por la cual rechazó el trabajo.

Estas declaraciones fueron publicadas por el periodista Carlos Ochoa, quien conversó con la modelo a través de su cuenta de Instagram.



“Imagínese que venía un proyecto nuevo y en la primera escena ya tenía que empelotarme, entonces, me tocó dejarlo a un lado muy tristemente; pero, es que esa no soy yo”, le contó Tobón al comunicador



(También le puede interesar: 'No quiero romantizar la maternidad': Laura Tobón sobre su hijo Lucca).

Laura Tobón espera hacer su debut como actriz

Sin embargo, en esta misma conversación, Laura aseguró que está desea actuar pero con un personaje diferente, más serio y tal vez, más cercano a su estilo.



También aseguró que echa de menos presentar ‘La Voz kids’, así como a los niños y sus historias de vida que se cuentan cada entrega del programa.

Aunque fue enfática al afirmar que en estos momentos de su vida está totalmente a su hijo, Lucca, y que le gustaría volver al programa en compañía de su pequeño, esperando que pueda presentarse, en un futuro, en la competencia de canto.

Laura Tobón mostró la transformación de su cuerpo tras tener a su bebé

Colombiamoda 2022: estos son los desfiles más importantes

'Mujeres cambiando la moda': un impulso al emprendimiento femenino

Tendencias EL TIEMPO