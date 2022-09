Laura Tobón es una de las presentadoras y modelos colombianas más activas en las redes sociales. La mujer se ha esforzado por compartirles a sus seguidores sus experiencias de vida, trabajo y su entorno familiar, especialmente la faceta que vive como madre.



Esta semana, Tobón incluso inquietó a los internautas al confesar en su Instagram que su bebé, Lucca, tiene una mancha roja en el dedo meñique, diagnosticada como una malformación vascular.

Por tanto, quienes siguen a Tobón se han visto sorprendidos, ya que semanas atrás Luuca padeció de Crup, una enfermedad respiratoria aguda.



De hecho, la presentadora compartió con los usuarios la experiencia que estaba viviendo con su pequeño, la cual aunque no pasó a mayores, sí la hizo tener días difíciles.

En esta ocasión, la modelo de 32 años de edad confesó en sus historias de Instagram que Lucca había nacido con una mancha roja en su dedo meñique, por lo que eso la había preocupado bastante.



De acuerdo a su relato, Tobón consultó con los pediatras especialistas y le dijeron que se trataba de una malformación vascular.

La preocupación de la presentadora al ver que la mancha del dedo pequeño de Lucca ha ido creciendo. Foto: Instagram: @laura_tobon

“Amores, no les había contado esto nunca, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me preocupó. Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y a un neurólogo y todos me dijeron lo mismo. Es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos”, expresó Laura en su red social.



Aunque los médicos le dijeron que no corría ningún riesgo ni peligro, Tobón ha mostrado preocupación, ya que la mancha de Lucca ha venido creciendo.

“Pero uno como mamá siempre se va a preocupar, la manchita ha ido creciendo y aunque me dicen que no es peligroso, quiero preguntarles a algunas mamás si sus bebés tienen de pronto algo parecido”, comentó.



Varias de sus seguidoras, que también son madres, compartieron experiencias similares con sus hijos y le expresaron su apoyo diciéndole que con el tiempo esa mancha irá desapareciendo.

Las experiencias de seguidoras de Laura Tobón, que también son madres, y han pasado por la misma situación. Foto: Instagram: @laura_tobon

