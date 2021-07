Así reaccionaron los amigos de Laura Tobón por su embarazo

La modelo y presentadora colombiana Laura Tobón ha sido tendencia en los últimos días no solo por su regreso a la televisión en el programa La Voz Kids, también porque anunció que está embarazada.



Ella y su pareja, el empresario Álvaro Rodríguez, dieron a conocer la noticia hace unos días a la opinión pública.

​

Sin embargo, Tobón publicó este viernes en su cuenta de Instagram un conmovedor video que muestra la reacción de sus amigas al enterarse de esta noticia que, según ha trascendido, era algo que estaba esperando con su esposo desde que se casaron en 2017.



"Después de pensar que este día no iba a llegar fácil (por mi SOP) la vida nos dio un giro con este momento tan especial... ¡Un bebe viene en camino! Para serles muy sincera no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos, después de ver lo frágil que es la vida viendo, cómo casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hij@", dijo Tobón cuando dio a conocer sobre su embarazo en redes sociales.



En el video que publicó la presentadora este viernes se observa cómo les entrega un regalo a sus amigos, quienes al abrirlo vieron la fotografía de la ecografía que confirma el embarazo.



"Amo verle la cara a personas que menos pensaban que iba a ser mamá este año. Con cada una de ellas tengo una historia mágica y especial, personas que me han acompañado y apoyado siempre, aunque falten muchas otras que amo en este video fue porque no se dejaron sorprender", escribió la presentadora cuando compartió el video.



