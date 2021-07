'Dentro de mí sabía': así revelaron el sexo del bebé de Laura Tobón

El pasado 8 de julio, la modelo y presentadora colombiana, Laura Tobón, anunció que será mamá por primera vez. Ella y su pareja, el empresario Álvaro Rodríguez, dieron a conocer la noticia a través de una publicación de Instagram.



"Con todo mi amor les comparto esta sorpresa. Para serles muy sincera no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos", escribió la presentadora de 'La Voz Kids'.



Este jueves Tobón compartió un reel en el que mostró algunos detalles sobre uno de los momentos más emocionantes de estos 9 meses de embarazo: el 'Gender Reveal' o 'Revelación del sexo del bebé'.



En el evento se reveló que el hijo de la periodista será un niño, después de que la pareja hiciera explotar un tubo en el que comenzaron a salir pequeños papeles color azul.



Aunque los padres se llevaron una gran sorpresa, la presentadora, quien saltó de la emoción al ver que los papeles no eran color rosado - lo cual habría indicado que se trataba de una niña-, indicó que en el fondo de su corazón presentía que era un niño. 'Yo sabía', aseguró mientras soltaba unas lagrimas de felicidad.



También, escribió un mensaje junto al video: “Es un niño. Bienvenido niño de mi corazón a mi vida. La verdad es que muy dentro de mí sabía que era niño. No me pregunten por qué, lo sabía, solo lo sentía”.



Recordemos que en el famoso 'Gender Reveal', la idea es que ninguno de los dos padres sepa cuál es el sexo del bebé, por lo que suelen ser los demás familiares los que organizan el evento para revelar este importante detalle de manera creativa.



Hace unos días Tobón había publicado otro conmovedor video en su cuenta de Instagram en el que mostró la reacción de sus amigas al enterarse de esta noticia que, según ha trascendido, era algo que estaba esperando con su esposo desde que se casaron en 2017.



En la grabación se observa cómo Tobón les entrega un regalo a sus amigos, quienes al abrirlo ven la fotografía de la ecografía que confirma el embarazo.



"Amo verle la cara a personas que menos pensaban que iba a ser mamá este año. Con cada una de ellas tengo una historia mágica y especial, personas que me han acompañado y apoyado siempre, aunque falten muchas otras que amo en este video fue porque no se dejaron sorprender", escribió junto a la publicación.



