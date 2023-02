Laura Rogers, una mujer de 33 años, fue encontrada el 21 de mayo de 2022 muerta en su casa con una hamaca para bebés. Aunque pasó bastante tiempo, el caso sigue generando revuelo entre los usuarios de las redes sociales y nuevamente se ha vuelto viral.

La salud mental de la fallecida empezó a deteriorarse a partir del nacimiento de sus dos hijos, generando ansiedad crónica, quien pudo controlar por un tiempo gracias a los medicamentos que le formularon los médicos.



(No deje de leer: ¿Cifra millonaria? Natalia París revela cuánto gana como DJ).

Amor total a sus hijos



Los familiares Laura Rogers, aseguraron al medio Teesside Live, que consideran que la muerte fue un accidente, y que no había algún motivo para quitarse la vida, debido que era una mujer muy entregada a sus dos hijos.



Las sospechas empezaron cuando el día de la muerte de Laura Rogers, en el momento que Nicola, madre de la difunta, no obtuvo ninguna llamada de su progenitora al golpear la puerta de la casa, quien habitualmente le abría para recibirla en casa..



La madre afirmó al medio ya mencionado, “Fuí hasta su casa, golpeé la puerta pero nadie contestó. Llamé al teléfono de su amiga, quien me aseguró que la había dejado en la casa a las 12 de la noche. Sospechó inmediatamente que algo no andaba bien”.



(Lea también: Juan Diego Alvira recibe masivo apoyo tras renunciar a Semana).

Facebook Twitter Linkedin

Los conocidos de Laura la denominaban cómo una “súper mamá”. Foto: iStock

¿Muerte accidental o suicidio?

La madre y los amigos de Laura ingresaron a la casa y la encontraron inconsciente. La autopsia que le realizó el Doctor David Scoones, encontró restos de cocaína y alcohol en el cuerpo de la fallecida.



Para los médicos e investigadores que atendieron el caso, un suicido se descartó de inmediato, debido al profundo amor que demostraba a sus hijos y la entrega total que expresaba a sus pequeños. La salud mental de la madre debía controlarse con medicamentos debido a sus cuadros de ansiedad, la cual pudo agravarse al haber consumido drogas el día de su muerte y haberse posiblemente quitado la vida..

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Los datos que debe saber de la nueva canción de Karol G y Shakira

Mujer muestra cómo está su hogar después de 1 año de huir de guerra en Ucrania

Karol G sobre 'TQG': ‘Somos dos mujeres que vivimos una experiencia parecida’