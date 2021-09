Actriz de 'Marbelle' revela que sufrió parálisis facial

La actriz colombiana Laura Rodríguez, dio a conocer en sus redes sociales que desde hace unas dos semanas padece de parálisis facial periférica.



La artistas conocida por interpretar a Marbelle como adolescente en la novela biográfica ‘Amor sincero’ y por su participación en ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’, confesó todo en redes sociales.



En su cuenta de Instagram, Laura publicó una foto acompañada de un sentido mensaje. “Hoy cumplo 29, termino mi primera gira de teatro en Tenerife y cumplo 15 días de recuperación de una parálisis facial periférica”, comenzó escribiendo en la publicación.



El ‘post’ ya tiene más de 20 mil ‘me gusta’ y varias felicitaciones por su cumpleaños de parte de actores como César Mora o Tiberio Cruz.



“Si tú estás pasando por lo mismo, no pares tus días por cómo te ves, porque ‘lo esencial es invisible a los ojos’ ”, aseguró Laura.



La actriz también bromeó sobre su situación diciendo: “Ya estamos en el siguiente nivel… me verán por unos días estirando jeta”.



En las fotos que compartió, se le ve con varias amigas. Varias de ellas llevaban un parche negro en el ojo, al igual que Laura. “Por ahora celebro mis 29 agradeciendo por estar acá haciendo lo que amo, rodeada de piratas” concluyó su mensaje.



En otras fotos que compartió, se ve que su fiesta tuvo una temática pirata. En una de estas se la ve feliz posando con dos cócteles y haciendo muecas.



La actriz ha afrontado la situación de la mejor manera y junto a cada imagen que comparte con sus seguidores, envía mensajes positivos que invitan al amor propio y la aceptación. “PARA•RESPIRA•MÍRATE•ÁMATE”, son algunas de las reflexiones que hace Rodríguez.



Sus seguidores, por su parte, han mostrado su apoyo hacia la actriz. Incluso, algunos aseguran que se sienten inspirados por su mensaje. “Gracias por motivarme, también tengo una lesión y estoy aprendiendo a aceptar mi nuevo cambio en mi mano, saludos linda”, comentó una de ellas.

