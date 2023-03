Laura Pausini es una cantante italiana que ha vendido más de 70 millones de discos y recibido 226 discos de platino desde el año 1993, siendo considerada una de las más influyentes del mundo.



Ha recibido múltiples reconocimientos por su gran talento, como un premio Grammy y cuatro Grammy Latinos. También ha sido nominada a Mejor canción en los premios Óscar, y en los Emmy. Sus temas han sido interpretados en italiano, español, portugués, inglés y francés.

Ahora, después de 18 años de relación con el guitarrista Paolo Carta, con quien tiene una hija, Pausini anunció en sus redes sociales que se casaron, formalizando la relación de casi dos décadas.



La pareja contrajo matrimonio a través de la unión civil, con su hija como dama de honor, según las publicaciones de los artistas de este 22 de marzo.



En su perfil de Instagram, Laura Pausini escribió “Hemos dicho sí” en cinco idiomas, texto con el que acompañó una fotografía en la que se puede observar a la italiana vestida de blanco y tomada de la mano de su ahora esposo.



En la publicación también se la ve con un largo vestido blanco y una chaqueta estilo americano, con un velo y un ramo de flores en la mano izquierda. Su esposo optó por un look ‘total black’.

La boda civil se hizo de manera privada en casa de los padres de Pausini, en Sarolo, al norte de Italia. Al evento asistieron sus familiares y amigos más íntimos, además del alcalde del pueblo, quien ofició la ceremonia.



De acuerdo con la prensa local, los invitados a la boda no sabían que este era el propósito de su visita, sino que fueron invitados a una cena en la que celebrarían los 30 años de carrera músical de la intérprete de ‘Víveme’.



En las fotografías que publicó la cantante también se aprecia el altar que construyeron para prometerse amor eterno, en forma de escenario musical con un telón y una guitarra de la pareja en el fondo. También se pueden ver adornos con flores y velas en el suelo.



Además, en sus historias de Instagram, Pausini dejó ver que en medio de la boda destacó una anécdota, según la cual desde hace 11 años Carta le había pedido matrimonio: “¡Es verdad!, me he casado”, dice emocionada.

La carrera de tres décadas de la italiana inició en 1993 a sus 19 años, año en el que ganó el Festival de San Remo con la canción ‘Solitudine’, que la llevó sorpresivamente al estrellato internacional.



Ahora, para festejar su exitosa vida en la industria de la música, Pausini ha anunciado tres conciertos en Nueva York, Estados Unidos; Milán, Italia, y Madrid, España. Además está preparando una gira mundial que iniciaría en la Plaza de San Marcos, en Venecia.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

