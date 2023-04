Hace unas semanas, Day Vásquez, la exesposa de Nicolas Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, reveló que su expareja había recibido dinero de exnarcotraficantes para la campaña de su padre. Ahora bien, Nicolás Petro Burgos está siendo investigado por parte de la Fiscalía y la procuraduría.

Aunque, el hijo de Petro si se había pronunciado antes estas acusaciones, ahora lo ha hecho su actual pareja, Laura Ojeda, quien en sus redes sociales habló por primera vez de lo que dijo Vásquez, quien fue su amiga en el pasado.



En sus historias de Instagram, Ojeda, quien es presentadora y exparticipante del programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, criticó fuertemente a su ex amiga y aseguró que ella le prestaba la casa para que le fuera infiel a Nicolas Petro.



“Ella le fue infiel a Nicolás estando casado con él, con alguien que era amigo de Nicolás, que es casado, es político, en una relación más de 8 meses. Las pruebas existen, hay testigos y hasta yo misma le prestaba mi apto, las evidencias existen, no se ha divulgado por respeto a Nicolás y porque están en proceso de la demanda de divorcio”, escribió.



Son algunos de los comentarios de la abogada. Foto: Instagram @lauraojedae

Asimismo, aseguró que lo único que quiere Vásquez es dinero, pues, hace unos meses, en su Instagram constantemente la estaban amenazando, chantajeando y extorsionando, porque tenían pruebas de que ella manipuló la información en contra de Petro, para que este le diera dinero.



Por otro lado, aclaró que cuando ella inició su relación él ya sabía de la infidelidad. Además, ella no la consideraba su amiga porque la traicionó en su ambiente laboral. Son varias las acusaciones que hizo Ojeda, pero una de las más importantes es que Vásquez, ha utilizado “contratos corbata” en entidades públicas para conseguir trabajo.



La mujer aseguró que le prestaba su apartamento para Vásquez le fuera infiel a Petro. Foto: Instagram @lauraojedae

También, insinuó que la vida de “lujos” que tiene se debe al dinero que recibió por el trabajo sucio del el montaje que le hicieron a Petro. Por último, qué el día que salió la noticia una de las mujeres de los mencionados perdió a su bebé por el estrés que le generó esta situación.



“¿Cuánta maldad te falta para seguir molestando? Ya deja de hacerte la víctima, se acabó tu chantaje, has lo que quieras”, finalizó.

La presentadora hizo varias acusaciones en contra de su amiga. Foto: Instagram @lauraojedae

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

