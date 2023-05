Nicolás Petro está bajo el ‘ojo del huracán’ tras los fuertes señalamientos que realizó en su contra Day Vásquez, su exesposa, en los que mencionaba que presuntamente estaba involucrado en tráfico de influencias y corrupción. Denuncia que sigue en investigación por las autoridades y que no ha concluido.



(Siga leyendo: Así sería la invasión alien a la Tierra, recreada por Inteligencia Artificial).

El hijo del presidente Petro ha vuelto acaparar la atención de los medios de comunicación y las redes sociales, pero por un hecho que está totalmente aislado del ámbito político, pues anunció en su cuenta de Instagram el sexo que tendrá su primer hijo con Laura Ojeda.



En el video se ve una decoración rosa y azul, en referencia a los dos posibles géneros. En el centro, se puede evidenciar una gran caja con la etiqueta “Boy or Girl”, el cual escondía en su interior el nombre del futuro bebé: Luka.



“¡Es un hijo, te esperamos con amor! LPO”, escribió Petro en la publicación, que ya cuenta con algo más de 226 mil reproducciones en su perfil, el cual registra más de 177 mil seguidores.



(También: ¿Dónde ver la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra?).

Criticas a Ojeda

Por su parte, Ojeda ha manifestado que en todas las publicaciones tiene un grupo de críticos que se encargan de amenazarla cada vez que muestra algo relacionado con su embarazo, por lo que en sus historias ha mencionado a sus detractores que “reflexionen de todas sus fallas y de buscar culpables, quien arremete contra un inocente no tiene perdón de Dios”.



Asimismo, algunos de los internautas le recuerdan su pasado como una de las mejores amigas de Vásquez, tirando todo tipo de calificativos para intentar herirla.



"Me enseñaron que no existen amigas y que no hay que invitarlas a la casa”; “Uno jamás debe construir su felicidad sobre el dolor de otro”; “Uno debe estar donde ama”; “La gente sí sufre y ellos felices”; “Ese bebé no tiene la culpa”; “Este par son la patada”, escribieron.



Sin embargo, a mediados de abril publicó una serie de historias en sus plataformas digitales en la que exponía las supuestas infidelidades de Day Vásquez con un amigo de Nicolás Petro, revelando que la mujer había usado su apartamento para tal propósito.



“Me cansé de su papel de víctima, de sus tantos acosos, extorsiones: ella le fue infiel a Nicolás estando casada con él (…). Yo reconozco que falté una regla de ‘amigas’, pero cuando empecé la relación ya Nicolás sabía de su infidelidad”, escribió Ojeda.



(Lea: Anuel AA estaría enviando indirectas a Feid en sus redes sociales).

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias