Laura Londoño habló de su radical cambio de ‘look’ con el que sorprendió en redes

Laura Londoño se ha convertido en una de las actrices más famosas de Colombia en los últimos años gracias a su participación en producciones como: ‘La ley del corazón’, ‘Paraíso travel’, ‘Manes’, ‘Café, con aroma de mujer’, entre otras.

Para finalizar el 2023, la antioqueña logró ser la ganadora de ‘Masterchef, celebrity’ de España y gracias a esto, recibió muy buenos mensajes de sus seguidores en Colombia.



La mujer, de 35 años, decidió hacerse un radical cambio de ‘look’ tras la hazaña gastronómica que ha despertado varios piropos como: “Me encanta”, “Guapa”, “Muy hermosa”, “Regia”, “Divina”, “Te luce ese corte”, “Te ves bellísima” y “Laurita amo ese corte de cabello”.

Laura Londoño habla de su cambio de ‘look’

Desde hace un tiempo, el ‘Canal RCN’ está retransmitiendo la novela ‘La ley del corazón’ en la que Laura Londoño tuvo el papel protagónico de ‘Julia Escallón’.



Ante esto, un internauta le escribió a la actriz a través de una caja de preguntas en las historias de su perfil de Instagram: “Veo ‘La ley del corazón’, estás muy diferente’.

La colombiana aclaró que ha pasado tiempo desde que ella personificó a ‘Julia’, por lo que no es de extrañar que ha cambiado y madurado. Además, su actual apariencia se debe a un nuevo personaje.



“Amo a la Laura de esa época, amo a ‘Julia Escallón’, pero ha pasado el tiempo, he crecido, he madurado, además, estoy maquillada, estoy caracterizada, estoy haciendo un personaje, ‘Julia’ era otro personaje, me corté el pelo, estoy maquillada”, dijo.

Cabe destacar que Laura Londoño lanzó su propia línea cosmética llamada ‘Feroz’ y, constantemente, la promociona en sus redes sociales personales. igualmente, presume que es el maquillaje que usa en la actualidad, e incluso, para su nuevo proyecto profesional.



Café, con aroma de mujer: ¿Cómo están grabando en plena pandemia?

