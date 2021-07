Laura Londoño sí interpreta las canciones de 'Café, con aroma de mujer'

La adaptación de la emblemática telenovela 'Café, con aroma de mujer', protagonizada por Laura Londoño y William Levy, retoma algunos elementos de la versión original, emitida en 1994. Uno de ellos es la música.



Con su voz, Margarita Rosa de Francisco inmortalizó en la versión original canciones como Gaviota, Mal amor, Como si nada, entre muchas otras. Su personaje, Carolina Olivares, 'la Gaviota', era una recolectora de café que daba gala de su melodiosa voz en cafetales y cantinas.

Esa característica no cambió en la versión de 2021. En esta adaptación, el personaje, interpretado por Laura Londoño, lleva el nombre de Teresa Suárez, aunque se mantiene el sobrenombre de 'la Gaviota', y también canta.



Londoño ha dicho en varias entrevistas que una de las experiencias más gratificantes que le dejó interpretar este papel fue precisamente poder cantar, un talento que no había tenido oportunidad de mostrar en la pantalla.



Este lunes, en un transmisión en las redes sociales de Telemundo, cadena de televisión estadounidense que transmite la nueva versión de 'Café', la actriz cantó a capela Amor, qué me hiciste, que, según dijo, es su favorita de toda la banda sonora y es uno de los temas originales de la adaptación de 2021.



Su voz ha sido elogiada por los televidentes, pues darle vida a la mítica 'Gaviota' en esta historia significaba asumir el riesgo de estar a la altura de la calidad interpretativa de Margarita Rosa de Francisco, quien en su momento publicó dos discos con las canciones de la telenovela.



Y aunque algunos no han dejado de lado las comparaciones, e incluso se llegó a pensar que Londoño hacía 'playback' con los canciones originales, lo cierto es que su voz se destaca por mérito propio en la nueva versión. De hecho, para esta adaptación de 'Café, la producción preparó canciones inéditas, en las que Londoño ha dejado su sello.



En Colombia, 'Café, con aroma de mujer' se transmite en las noches en RCN. Las grabaciones de la producción ya terminaron y ahora se está promocionando en Estados Unidos.

