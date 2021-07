Laura Londoño está esperando su segundo bebé

El rostro de la antioqueña Laura Londoño Tapia acompaña actualmente las noches de muchos colombianos que están sintonizados con la adaptación que se hizo, desde el ‘Canal RCN’, de la icónica telenovela ‘Café, con aroma de mujer’.



Me enteré hace un par de meses. Creo que me inspiré en 'Gaviota', la vi a ella en embarazo y dije 'esto está como muy lindo' y siempre sentí que había que darle un hermanito (a su otra hija)



Esta joven actriz, de 33 años, interpreta a Teresa Suárez, la llamada ‘Gaviota’, quien es la protagonista de la historia que se desarrolla en el Eje Cafetero, a donde viaja, en compañía de su madre, a trabajar en la hacienda Casablanca para recolectar café.



Cada que un nuevo capítulo es transmitido entre semana, los seguidores de la telenovela dejan sus comentarios en redes sociales. Sin embargo, Laura ha sido tendencia recientemente en redes, luego de que anunciara en plena gira de medios que está nuevamente en embarazo.



La feliz noticia la reveló en entrevista con el programa ‘En Casa con Telemundo’, espacio televisivo grabado desde Miami, en Estados Unidos. En el segmento de entretenimiento los presentadores aprovecharon para preguntarle sobre los rumores que estaban circulando sobre su posible gestación.



“Aquí yo me doy cuenta que esta falda está como muy cortica, pero realmente no es que esté muy corta, sino que ya no me baja. Me enteré hace un par de meses. Creo que me inspiré en ‘Gaviota’, la vi a ella en embarazo y dije ‘esto está como muy lindo’ y siempre sentí que había que darle un hermanito (a su otra hija)”, contestó Londoño luego de que en el programa le dieran unos globos celebrando su embarazo.

Este sería el segundo hijo de la actriz y su esposo Santiago Mora Bahamón, con quien se casó el 7 de diciembre del 2018.Hace un año y 10 meses nació su primogénita, llamada Allegra.



Los seguidores de la actriz han celebrado el anuncio, luego de que fuesen los primeros en notar una pequeña 'pancita' en algunas de las fotografías que compartió recientemente en las historias de su cuenta oficial de Instagram. Muchos asociaron su poco notable cambio físico con un posible embarazo.



