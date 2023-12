Laura Lara habla sobre el video en el que agrede a mujer por la correa de su perro

A través de redes sociales, se difundió un video en el que la periodista Laura Lara agredió verbal y físicamente a una mujer, quien se percató que su perro no llevaba correa y le solicitó que se la pusiera.

¿Qué fue lo que pasó?

Mariana Grisales denunció el hecho de intolerancia que vivió en una de las calles de la ciudad de Bogotá a causa de Lara.



Según el metraje, las mujeres se encontraban en la cera cuando Grisales se percató de que la mascota no portaba su collar. Ante esto, le expresó que era necesario cumplir con este accesorio.

"¿Usted cree que le voy a tener miedo porque me va a grabar? La señorita vino a mi perro y saludó al perrito muy lindo, chiquito y me dijo que yo debía ponerle la correa a mi perro que porque el Código de Policía”, expresó la periodista en el metraje que se viralizó.

La denunciante contó que al reclamarle a la mujer fue insultada y la había llamado: "Boba, cagad(...)". Lara admitió que expresó eso y se lo volvió a repetir una vez más, luego de arremeter en contra de ella de forma física.

Esta señora periodista y ex contratista de @GobiernoBTA @lalauralara91 hoy agredió a una de nuestras amigas de la fundación Prappic, grosera, altanera y sin educación, por pedirle que cumpliera el código de policía. Otro caso de ¿usted no sabe quién soy yo? pic.twitter.com/3CFb1mTgzp — Asociacion de Protección Animal Mi Mejor Amigo (@AsociacionMi) December 12, 2023

Después de lo sucedido, Laura Lara se pronunció en sus redes

Tras este hecho, Laura Lara contó su versión de los hechos a través de un video en sus redes sociales.



"Estoy aquí dando la cara, mi comportamiento no fue el adecuado. Siempre saco a mi perrito en la calle cerrada que es donde vivo sin collar y créanme que después de esta experiencia no volverá a pasar y quiero decir que mi perro nunca fue agresivo. Es un perro que recogí de las calles en 2021, se llama Paco, fue a saludar un perrito chiquito que me entere de que estaba en una clase de adiestramiento", relató Lara.

La perioidista aseguró que intentó buscar y comunicarse con la mujer, pero que ha sido imposible recibir respuesta para pedirle disculpas por su actitud.

Según sus propias palabras, todo comenzó cuando le dijeron que pusiera la correa a su perro. En ese momento, el tono y la manera de hablar de la mujer la disgustó.



"Cuando me pide que le ponga el collar, lo sentí muy irracional e ilógico, sobre todo por el tono en el que lo dice. Luego, saca un arma que hoy en día son los celulares, poniéndolo a menos de un metro de mi cara, y a mí eso me da mucha rabia", contó en su cuenta de Instagram.

Lara reiteró sus disculpas con Grisales y con las personas que pudieron sentirse ofendidas por ver el video.



Además, agregó que ha sido objeto de amenazas en sus redes sociales y tras esta experiencia quiso hacer una reflexión sobre el daño que puede causar esto.



"Pido disculpas, nunca saco a paco sin collar, pido disculpas por mi agresión, la ira y el mal genio, hacen parte de los seres humanos y bien soy uno", destacó Lara.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO