Una mujer se ganó la lotería y cumplió su sueño: ser cazadora de fantasmas

Laura Hoyle (39 años), de Nottinghamshire (Inglaterra), resultó ganadora de la Lotería Nacional 'Set For Life', que le otorga un premio de 10 mil libras esterlinas mensuales durante 30 años, lo que equivalen a cerca de 12 mil euros.



Esto la motivó a renunciar a su trabajo en una empresa de logística e ir detrás de uno de sus grandes sueños: convertirse en una cazadora de fantasmas.

Su esposo, Kirk Stevens, de 37 años, ha mantenido su trabajo como ingeniero aeronáutico, pero dedica tiempo a acompañar a Hoyle en sus espeluznantes aventuras. Y es que gracias al premio han podido, por ejemplo, visitar el Museo de la Justicia de Nottingham -que antiguamente era un juzgado, una prisión y una comisaría de policía-, considerado uno de los lugares 'más embrujados' en el Reino Unido.



"Nunca pensé que un día podríamos hacer algo así. Ha sido un sueño hecho realidad. Nunca habríamos podido disfrutar de un evento como éste antes", le dijo Stevens a The Mirror.

Pero este no es un proyecto nuevo de la pareja. Laura y Kirk llevan años dedicándose a la 'caza de fantasmas' e incluso tienen un canal de YouTube en el que comparten sus experiencias.



Laura ganó el 1º de marzo de este año el sorteo Set For Life. Sin embargo, no se dio cuenta hasta casi dos semanas después. En cuanto lo supo, Hoyle renunció de inmediato a su trabajo.



"Fue muy extraño decir esas palabras: '¡Creo que he ganado la lotería!'. No dejaba de pensar que esto debía ser una broma. Lo más ridículo fue que, mientras esperaba una llamada, aún tenía que incorporarme a las reuniones de trabajo por Internet... apenas podía hablar", contó la ganadora de la lotería.



Con el dinero del premio, la pareja ha podido adquirir equipos especial y pagar, además, el acceso a ciertas áreas donde, se dice, hay más fantasmas.