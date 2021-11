‘La verdad sale a la luz’: Laura Bozzo dice que ya no la busca la justicia

El caso de Laura Bozzo, reconocida presentadora radicada en México que fue señalada por un presunto desvío de fondos, dio un giro en las últimas horas.

Según dio a conocer la cabeza visible del recordado programa ‘Laura en América’, se suspendió su orden de búsqueda y captura tras cumplir diversos requisitos exigidos por un juez.



Vale recordar que la mujer, oriunda de Perú, fue notificada con circular roja de la Interpol a raíz de un delito fiscal. Según informaron las autoridades hace algunos meses, se le vinculó por evadir 12 millones de pesos mexicanos (más de 2.3 mil millones de pesos colombianos) ocultos, al parecer, bajo la venta de un inmueble.

‘Se han dicho mentiras, pero la verdad siempre sale a la luz’

La presentadora peruana Laura Bozzo fue conocida por su estilo particular a la hora de conducir casos en el programa 'Laura en América'. Foto: Tomada de Instagram: @Laurabozzo_of

El pasado lunes, en horas de la tarde, Laura Bozzo volvió a pronunciarse por medio de su cuenta de Twitter.



Según contó, “fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, me apersone al juzgado y se pagó lo solicitado”.



Ahora bien, ante las innumerables dudas que desató entre los internautas —en dónde estuvo, por qué se llegó hasta la instancia de circular roja— dijo que tendría una entrevista con un reconocido periodista mexicano.



“He soportado todo tipo de insultos se han dicho mentiras, pero la verdad siempre sale a la luz”, escribió en otro mensaje.



“Confío en la justicia de mi país”, concluyó.



Laura conversó con el periodista Ciro Gómez Leiva en el programa ‘Por la mañana’, de ‘Radio Fórmula’. Junto con ella estuvo su abogado Diego Ruiz. Los dos, justamente, profundizaron en la suspensión de su orden de captura y esclarecieron que la presentadora está al día con la justicia mexicana.



Ella pagó 2.6 millones de pesos mexicanos (casi 490 millones de pesos colombianos) como garantía tras el cese de su búsqueda judicial.

Comunicado : el día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez,me apersone al juzgado y se pago lo solicitado,muy agradecida con el DR Diego Ruiz Duran y su equipo🙏 — Laura Bozzo (@laurabozzo) November 22, 2021

‘No hay nada como la libertad’

No hay nada como la libertad, eso de tener que esconderse, que es la primera vez que me pasa en la vida, fue una experiencia de terror FACEBOOK

TWITTER

En horas de la tarde del lunes, después del revuelo en redes sociales y las primeras declaraciones ante los micrófonos de Gómez Leiva, Bozzo atendió a otra entrevista con el programa ‘Chismorreo’.



Una vez aclarados los detalles judiciales, la presentadora habló en el programa sobre su ‘tiempo de silencio’ y la ausencia ante las citaciones al juzgado.



Dijo que no estuvo fuera del país ni intentó escaparse, solo se alejó de las redes por circunstancias de salud.



“Yo seguí directamente las ordenes de mi abogado, la gente siempre me ve fuerte, pero yo tengo una depresión clínicamente diagnosticada desde que era pequeña, entonces yo no puedo lidiar con un encierro, con este tipo de cosas, me hacen un daño muy grande”, aseguró Laura.

Respecto a este tema daremos una conferencia de prensa con las pruebas del caso y una exclusiva a Ciro Gómez Leiva, he soportado todo tipo de insultos se han dicho mentiras pero la verdad siempre sale a la luz 🙏 bendiciones y confío en la justicia de mi país — Laura Bozzo (@laurabozzo) November 22, 2021

“Ir a un penal es algo realmente duro, doloroso, no es porque tenga miedo, esa gente es mi gente y la amo, pero es por mi problema de salud”, agregó.



Bozzo insistió en que no se iba a fugar de México —país en el cual lleva muchos años radicada después de construir carrera en su lugar natal—, pero no reveló detalles del paradero en el cual estuvo durante el tiempo de difusión de la circular roja de búsqueda.



“No hay nada como la libertad, eso de tener que esconderse, que es la primera vez que me pasa en la vida, fue una experiencia de terror, prefiero los tres años de arresto domiciliario que pasé en Perú a ser absuelta totalmente por la justicia”, afirmó desempolvando otro de los hechos judiciales por los cuales ha causado controversia en momentos de su carrera.



“Yo por mí hubiera salido corriendo al penal, pero tengo que hacer caso”, concluyó.

'Laura en América' fue un reconocido programa de televisión Foto: AFP

Es importante mencionar que la solución del ‘caso Bozzo’ comenzó en agosto: ella pagó la medida cautelar impuesta el día 11 de ese mes.



Sin embargo, el inconveniente judicial se acrecentó cuando la presentadora no acudió para cumplir su sentencia de prisión preventiva, lo cual derivó en la puesta en marcha de la circular roja de búsqueda en más de 190 países con el fin de evitar que la señalada por fraude fiscal escapara de México.



Y este lunes se firmó la suspensión definitiva que impide que la Fiscalía General de la República de México cumpla con la orden de aprehensión de una de las conductoras más populares durante finales de los 90 y principios de los 2000.

