‘Ni muerta me iré de México’: Laura Bozzo reaparece en Twitter

El ‘caso Laura Bozzo’ sigue sacudiendo al mundo del entretenimiento latinoamericano.



La presentadora peruana, radicada en México, fue acusada hace unos meses de fraude fiscal y se ordenó su captura. Desde entonces su paradero es desconocido y para su búsqueda se pidieron todos los mecanismos posibles. Incluso el pasado 19 de agosto solicitaron circular roja de la Interpol en su contra.

Ella reapareció este martes en la noche.



La presentadora de ‘Laura en América’ –uno de los ‘talk show’ más populares que emulaba presuntas situaciones de la vida real– escribió una serie de controversiales trinos en su cuenta de Twitter.



Sus publicaciones se viralizaron, sin embargo, este miércoles en la mañana ya los había borrado y tan solo dejó un particular mensaje en el cual les pedía paciencia a sus seguidores hasta conocer el desenlace de su escabrosa situación con la justicia mexicana –ella lleva varios años radicada en ese país–.

Según indicó, su cuenta fue “jaqueada (sic)” y, al parecer, esa persona que le robó la sesión fue quien publicó los polémicos mensajes.



“He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada (sic), por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes”, dice el trino que publicó hace apenas un par de horas.



“Ni muerta me iré de México, los amo”, concluye.

Ahora bien, los internautas tuvieron dudas al leer, el martes en la noche, las publicaciones de Laura Bozzo. Fueron oraciones fugaces, apenas ideas que salieron una tras otra y que, presuntamente, ella no escribió.



Entre otras cosas, Bozzo dijo: “No saben el horror que estoy pasando por confiar en delincuentes, estoy muy mal, lo perdí todo”, “Puede ser que sea naca (un mexicanismo que se refiere a ser ‘vulgar’ o de ‘mal gusto’), pero ratera jamás” y “Creí en gente a quien le di poder y me estafaron, es preferible creer en la gente del SAT (Servicio de Administración Tributaria de México)”.

Estos fueron algunos de los mensajes borrados por Laura Bozzo en su cuenta de Twitter. Foto: Twitter: @laurabozzo

Para muchos usuarios de Twitter estos mensajes no tienen ‘la firma’ de Bozzo. Menos aún de alguien que tiene a cuestas una enorme persecución judicial, por lo tanto, la posibilidad de hackeo es muy relevante –varios hicieron énfasis en las bromas, como lo de ‘naco’ o la confianza en los del SAT–.

Dice Laura Bozzo que huyó porque se enfermó, pero bien sana estaba cuando vendió la casa que tenía en garantía, escribe igual que la #Chachalaca pero al final dice que lo que se deba se paga. pic.twitter.com/xmTSQ7hDm1 — 💎Arq.CHAIRO💎 (@JORGEMA05532111) September 22, 2021

A principios de agosto, Laura fue vinculada por un juez a un caso de evasión fiscal de 12 millones de pesos mexicanos (más de 2.3 billones de pesos colombianos) ocultos, al parecer, bajo la venta de un inmueble.



La presentadora habría vendido una propiedad que estaba embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), falta que tiene una condena de tres a nueve años de cárcel.

