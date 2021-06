Laura Bozzo responde a críticas por su aspecto y actitud

Una de las celebridades más conocidas de Perú es Laura Bozzo, la recordada y polémica presentadora del programa ‘Laura de Todos’, un espacio televisivo ubicado en el género talk show.



La abogada nuevamente ha dado de que hablar debido a su participación en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, programa en el que muestra sus dotes de baile mientras compite con otras celebridades nacionales.



Sin embargo, en redes sociales se han generado todo tipo de comentarios debido a la característica personalidad de Laura y lo que muchos denominan como “la exageración de sus vestuarios”.



Todo tipo de comentarios desentonados han escrito diferentes internautas en donde se refieren al aspecto físico de la presentadora, mencionando que lleva a otro nivel la caracterización de cada baile.



A partir de los ‘outfits’ que se ha puesto para las diferentes competencias, en redes como Twitter, Instagram y Facebook, han circulado memes sobre su presencia en el escenario.



En diferentes programas de entretenimiento se planteaba que estos disgustaban en sobre medida a la peruana; sin embargo, recientemente se pronunció al respecto.



“Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”, dijo la conductora.

Sumado a que afirmó que nunca ha buscado encajar en los estereotipos sociales y que siempre le ha gustado vestirse más allá de lo convencional.



“Yo tengo mucha más cercanía con la gente joven porque desde que nací siempre fui rebelde. Ahora me decían que por qué no me gusta vestirme de princesa... Odio el rosa, odio vestirme de princesa, detesto el vals”, declaró.



