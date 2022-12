En el mes de septiembre, la presentadora peruana Laura Bozzo anunció su regreso a la televisión con una nueva temporada del programa ‘Laura en América’. En esta ocasión, sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo cambio de look y al confesar que se realizará una cirugía estética.

En los últimos meses, la peruana había lucido su cabello ondulado, sin embargo, este lunes 13 de diciembre subió un video a su cuenta oficial de Instagram mostrando su pelo totalmente lacio, así como lo llevo por años en su show.



"Listo. Laura en América está de regreso con su corte de pelo de siempre. Muy emocionada ya tenemos los 20 primeros temas combinados con periodísticos. Además, de que saldré a las calles a solucionar los casos. No se lo pierdan por @imagentvmex pronto anunciaremos horario. Gracias a mi virgen de Guadalupe, celebrando su cumpleaños", escribió en la publicación.



Asimismo, en el corto clip comentó que había decidido dejarse “el pelo de carnero’, pues por muchos años lo llevó lacio. Por otro lado, contó que se realizará una cirugía estética para verse más joven.



"Y no hay filtros acá, mis arrugas están, pero ya me voy a operar pronto, la momia rebobinada regresa", afirmó.

Los seguidores de Bozzo reaccionaron a este video y muchos de ellos le recomendaron que no se operará.



“No eres momia, me encanta tu manera de ser”, “No te hagas más operaciones así estás bonita muchas personas pierden la vida no tomes riesgos”, “No tiene que operarse usted luce muy bien así”, “Creo que a la señorita Laura esos insultos de sus compañeros, en la casa de los famosos le afectó mucho su autoestima, que cada rato recalca que se va operar y se va a quitar las arrugas”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.



Este año ha sido uno de los más exitosos para la peruana, pues con su participación en el programa ‘La casa de los famosos’ se hizo más mediática y conocida ya que protagonizó varios momentos los cuales se volvieron virales en las redes sociales.

