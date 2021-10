Organizan colecta para ayudar a Laura Bozzo, pero nadie coopera

Un reconocido actor mexicano organizó una colecta para intentar ayudar a la presentadora peruana Laura Bozzo, quien actualmente tiene orden de arresto y circular roja de Interpol por presunto delito de fraude fiscal. La colecta fracasó, pues nadie quiso donar.



La iniciativa fue del actor Carlos Bonavides, reconocido por su papel de Huicho Domínguez en la novela ‘El premio mayor’ y quien también ha participado en series como ‘La gata’ o ‘La rosa de Guadalupe’.

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO, vea esta publicación aquí)

Laura Bozzo, popular presentadora del programa ‘Laura en América’, es investigada por un delito fiscal luego de vender una propiedad que estaba embargada por el Servicio de Administración Tributaria de México.



La propiedad estaba embargada para garantizar el pago de una deuda que tiene la mujer con el fisco y que supera los 12 millones de pesos mexicanos.



La mujer fue citada por un juez del Estado de México, pero como no se presentó se le emitió una orden de captura. Ahora es buscada en 195 países con circular de Interpol.



(Además: ‘Ni muerta me iré de México’: Laura Bozzo reaparece en Twitter)

Si ella no tiene el dinero podemos juntarnos y hacer una coperacha (colecta) para ayudarla FACEBOOK

TWITTER

En una entrevista para el canal de YouTube 'Ernesto Buitrón News', Carlos Bonavides, actor, amigo y compañero de Bozzo en el concurso 'Las estrellas bailan en hoy', afirmó que si el problema de la presentadora es de dinero, él y los ciudadanos la podían ayudar.



“No hay nada más terrible que perder la libertad. A mi querida Laura le mando un cariñoso saludo, un apoyo. Es más, si ella no tiene el dinero, digo yo tampoco tengo lana, pero podemos juntarnos y hacer una coperacha (colecta) para ayudarla”, dijo el hombre invitando a apoyar a la presentadora para pagar su deuda con las autoridades.



Bonavides dijo que si era necesario podrían hacer un festival o un evento en el que cada uno aportara lo que pudiera.



“Podemos hacer un festival, algún movimiento. ¿Por qué no ayudarnos entre nosotros? Ella es una persona que le dio mucho rating al programa. Con lo que podamos todos cooperar”, dijo.



(Le puede interesar: Revelan el millonario sueldo que ganaba Laura Bozzo en TV Azteca)

En esa ocasión, Bonavides también calificó a Laura como una persona agradable, noble y de buen sentido del humor, y le envió el mensaje de que siempre es mejor hacer arreglos con las autoridades y enfrentar los problemas.



“Debe de haber algún arreglo. El arreglo que había es que diera una lana y su pasaporte y enfrentar al toro por los cuernos (...) Yo creo que lo que debe de hacer es enfrentar a las autoridades y llegar a un arreglo”, dijo en aquella entrevista.



Sin embargo, poco más de un mes después de su propuesta de hacer ‘una vaca’ para ayudar a la presentadora, el actor contó que nadie le siguió la corriente, por lo que finalmente la colecta no prosperó.



(Siga leyendo: Escándalo tras escándalo: los problemas que ha afrontado Laura Bozzo)

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO, vea esta publicación aquí)

“No, nadie me peló de la colecta. No tuve ninguna respuesta”, dijo Bonavides al programa ‘Sale el Sol’.



El actor también aprovechó para aclarar que no ha tenido contacto con Bozzo y que no conoce su paradero.



“Yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera (..) una dama que yo respeto y que yo admiro”, enfatizó.



En otra entrevista, Bonavides contó que recibió ofensas en redes, pues a varios usuarios no les pareció buena idea ofrecer ayuda a la mujer para sus deudas.

¡#CarlosBonavides revela que organizó una colecta a favor de la peruana Laura 'N', pero NADIE donó un peso para ayudar a su defensa! Escucha al actor con el tema con #PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/5YBwBnE0qO — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 13, 2021

Bozzo, quien no se ha presentado a las autoridades, podría enfrentar una pena de entre tres y nueve años de cárcel, según el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación de México.

Más noticias

Madeleine McCann: autoridades, convencidas al 100 % de quién la asesinó

Evaluna Montaner explica por qué no había podido quedar embarazada antes

¿Qué significa 'Índigo', nombre que tendría el hijo de Camilo y Evaluna?

Madre de tres niños perdió la vida tras fallo en salto en 'bungee'

El 'retorcido' experimento que intentó criar a un bebé con un chimpancé

Tendencias EL TIEMPO