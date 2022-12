La presentadora y abogada peruana Laura Bozzo contó cómo fue su experiencia luego de sufrir un intento de robo. La conocida mujer de “¡Que pase el desgraciado!” dijo en sus redes.

El hecho sucedió en la autopista del Sol, carretera por donde se llega a Acapulco, México. Bozzo denunció el supuesto intento de asalto a través de sus redes sociales. “Quisieron asaltarme en la carretera del Sol, camino Acapulco”.



La presentadora aseguró que había muchas llantas tiradas en la carretera, según ella, con el fin de generar un accidente de tránsito a propósito para cometer hurto.}



Sin embargo, Bozzo comenzó a gritarle a su chofer para que no detuviera el auto, ya que, dadas sus palabras, pudo haber sucedido algo mucho más grave, pues los supuestos ladrones “pudieron haber hecho de todo con ella y su conductor”.



La peruana aseguró que esta modalidad de robo de tirar llantas por la carretera viene siendo muy popular. “Cuidado, ponen llantas para provocar accidentes o tiran piedras de los puentes y la policía brilla por su ausencia. Gracias a Dios pude llegar a Chilpancingo, pero destrozaron mi carro. Quiero denunciar no sólo lo que me pasó a mí, fueron varios carros que sufrieron lo mismo”, explicó la peruana en entrevista con ‘El gordo y la flaca’.

Quisieron asaltarme en la carretera del sol camino Acapulco CUIDADO ponen llantas para provocar accidentes o tiran piedras de los puentes y la policía brilla por su ausencia 😩gracias a dios pude llegar a Chilpancingo pero destrozaron mi carro 😩 be terror 😩 — Laura Bozzo (@laurabozzo) December 3, 2022

La denuncia fue publicada en dicho programa, donde Laura Bozzo contó lo sucedido y alertó a los viajeros que deben transitar por esa carretera.



Bozzo y su chofer se encuentran bien y, por fortuna, ella evitó a toda costa que el conductor detuviera el auto, ya que, según ella, la historia hubiese sido otra.

