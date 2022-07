Laura Bozzo es una de las presentadoras más reconocidas de Sudamérica. Su fama se debe a su larga carrera en la televisión peruana y a su afamado programa en el que resolvía casos polémicos de violencia doméstica, de género y de la vida cotidiana con su icónica frase: ¡Que pase el desgraciado!



Sin embargo, su vida ha estado permeada por algunos pleitos legales, que la han hecho alejarse de la palestra mediática, como sus deudas con la justicia por su supuesta participación en delitos fiscales.

No obstante, últimamente ha sido tendencia en redes sociales por su participación en el programa dirigido por ‘Telemundo’, ‘La Casa de los famosos’, el show dónde reúnen en una vivienda a algunas celebridades para participar en diferentes retos. El ganador se lleva una compensación monetaria.



La comunicadora peruana ha desatado toda clase de reacciones por su personalidad temeraria, la cual ha puesto a tambalear la convivencia dentro del reality .



De igual forma, se ha viralizado sus espectáculo con memes en las diferentes plataformas digitales, por lo que su audiencia ha subido considerablemente, un factor fundamental, pues son los espectadores quienes deciden quién queda y quién sigue en carrera.



Recientemente, Bozzo fue objeto de risas en la comunidad digital porque fue víctima de una broma pesada que le realizó uno de sus compañeros del programa: el actor Salvador Zerboni.



¡Que Barbaridad!

Resulta que la presentadora, de 69 años, se dirigió al baño a alcanzarle un rollo de papel al artista, quien al recibir el objeto untó en la mano de Bozzo una sustancia desagradable que causó la risa entre los mismos presentadores del show y los internautas.

'Laura en América' reconocido programa de televisión. Foto: AFP

La intérprete del programa ‘Laura en América’ reaccionó de inmediato y se alejó del lugar frunciendo el ceño y haciendo gestos por el supuesto mal olor que se desató al ayudarle a su compañero con el insumo de aseo. Sin embargo, para ese momento no se había dado cuenta que estaba manchada con las supuestas heces del actor.



Al percatarse de la escena, se levantó de uno de los sofás del set y, asombrada por la repulsión que le causó, empezó a mencionar en voz alta que eso jamás le había pasado en la vida, ni siquiera con sus esposos.



“Me ha embarrado de caca toda la mano. Yo voy a vomitar, mi mano herida, yo voy a vomitar. Qué asco, jefa. Me muero”, mencionó mientras se desplazó a lavarse la mano.



“Ni con mis maridos he tenido que aguantar semejante barbaridad, caca en la mano, asqueroso”, agregó mientras grita por todo el set de grabación.



Los usuarios de internet no se aguantaron la risa y comentaron el hecho que fue replicado en las diferentes plataformas digitales. Los compañeros del programa no fueron ajenos y se le vio ‘muertos’ de la risa por la escena que acaban de presenciar.

