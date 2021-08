Escándalo tras escándalo: los problemas que ha afrontado Laura Bozzo

Conocida por su famoso programa de televisión ‘Laura en América’ y por su frase característica ‘¡Que pase el desgraciado!’, Laura Bozzo, presentadora de televisión y abogada oriunda de Perú, se ha enfrentado a demandas, críticas y sospecha de actos ilícitos.



Investigada por presuntos vínculos de corrupción en Perú

Investigada por presuntos vínculos de corrupción en Perú

En 2002, Laura empezó a ganar popularidad con su talk Show ‘Laura en América’. Esta producción llamó la atención de Telemundo, por lo tanto, la contrataron para grabar unos comerciales en Miami.



Cuando intentaba viajar fue arrestada por presuntos vínculos con una red de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori.



Cuando intentaba viajar fue arrestada por presuntos vínculos con una red de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori.



Según un artículo de ‘BBC’, “en 2010, la Corte Suprema de Justicia de Perú condenó a Fujimori por los delitos de homicidio calificado, corrupción, secuestro agravado y lesiones graves.”



Estas conexiones con el exmandatario la llevaron a pasar tres años de arresto domiciliario.

Laura Bozzo, 2005 Foto: AFP

Problemas con Hacienda

En 2018 surgió otro escándalo alrededor de Laura Bozzo. Ella tuvo problemas con Hacienda por supuesta evasión de impuestos.



Sin embargo, la conductora respondió que el problema no era por los impuestos, sino que se trataba de una confusión.



“Los movimientos que hago en mis cuentas de banco permitieron que Hacienda interpretara que yo tuve dos ingresos, por lo que alegan una doble tributación, pero no es así", dijo Laura.



Según reseñaron varios medios, esto se debía a que Televisa le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos y las personas encargadas, al parecer, no dieron aviso del cambio de domicilio.



Problemas con Hacienda

'Laura en América' reconocido programa de televisión. Foto: AFP

Críticas por su aspecto y actitud

Laura Bozzo ha sido víctima de un sin número de comentarios en redes sociales, pues su aspecto físico y actitud ha dado cabida a diferentes mensajes desentonados por usuarios de Twitter, Facebook e Instagram.



De hecho, hace poco en su participación en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ fue ‘bombardeada’ por un puñado de memes sobre su presencia en el escenario y sus atuendos.



Críticas por su aspecto y actitud



Ante esto respondió que no buscaba encajar en los estereotipos sociales y que siempre le ha gustado la desaprobación pública, ya que ella se siente segura de sí misma.

Supuesto pago por Doctorado Honoris Causa

A mediados del 2019, los medios de comunicación fueron movidos por otra ola de Laura Bozzo.



El claustro académico Universitario y el Centro Universitario Inglés de México le confirieron a Bozzo un título ‘Honoris Causa’ por su lucha en defensa de la mujer.



Según el diario ‘El Universal’, “el Consejo Doctoral Mexicano pidió que le retirarán el nombramiento a la presentadora, quien, aparentemente, había pagado 30 mil pesos (poco más de 5.7 millones de pesos) para que le fuera otorgado el reconocimiento”.



Francisco Javier García, del Consejo Doctoral de México comentó: "En realidad nosotros no tenemos nada en contra de la señora. Ella produce en su programa anti valores, resalta la agresividad y eso está en contra para tomarse en cuenta para un reconocimiento de Honoris Causa que no está avalado por la Secretaría de Educación. No podemos caer en cartones falsos".

#Entérate Buscan retirar Honoris Causa a Laura Bozzo, habría pagado por nombramiento. García Ramírez apuntó que el otorgar Honoris Causa sin los estudios validados correspondientes sólo genera un negocio para quienes otorgan los reconocimientos https://t.co/u60cyYR6AU pic.twitter.com/0zFwWrflfY — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) August 2, 2019

Demanda de Irina Baeva y Gabriel Soto

Acusada de discriminación, amenazas y acoso sexual, Laura Bozo fue demandada por Irina Baeva y Gabriel Soto después de decir fuertes comentarios en público sobre la pareja.



Demanda de Irina Baeva y Gabriel Soto



Según el diario ‘Infobae’, “Laura se refirió públicamente a Irina como descerebrada, una roba maridos, una pobre tonta y se excusó afirmando que era una simple opinión de su parte”.



Después, durante el programa ‘El gordo y la flaca’, transmitido por ‘Univisión’, nombró a Gabriel Soto como “el desgraciado del año”



Fue por ello que en marzo del 2020 inició un proceso legal en el cual se espera que la presentadora pague una compensación económica de entre un millón y un millón y medio de pesos (aproximadamente 200 millones de pesos colombianos).

Presidenta Honoraria del Desarrollo Integral de las Familias

En mayo de este año, el político Paolo Botti le propuso a Bozzo el título de Presidenta Honoraria del desarrollo integral de las familias de Paso Ovejas, Veracruz (México).



Ante esta declaración, actrices como Laura Zapata, conocida por participar en distintas producciones reconocidas en México, demostró su desacuerdo, ya que no consideraba a la conductora apta para desempeñar dicho cargo en el organismo público.



(Le puede interesar: Continuarán reuniones entre oposición y régimen Maduro).



La misma Zapata afirmó que varias maquillistas y peinadoras eran víctimas de arranques de ira que tenía la presentadora peruana.

Qué barbaridad, nunca en mi vida había escuchado tal mediocridad en el ámbito político, de las personas que querían incursionar en ella... nauseabundo. https://t.co/Psg4famV7G — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) May 13, 2021

Fraude fiscal y circular roja de Interpol

El pasado 12 de agosto nuevamente ‘estalló’ otro escándalo de Laura.



Después de vender una propiedad sin dar aviso a las autoridades hacendarias y judiciales, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Atención Tributaria (SAT) emitieron orden de prisión preventiva contra Laura Bozzo.



“Según las autoridades, el delito imputado a Bozzo se configura porque se encontraba en una negociación para el pago de 17 millones de pesos que adeuda al fisco en México. Como parte de esa negociación dejó en garantía una propiedad que se valuó en 13.7 millones de pesos”, publicó el diario mexicano ‘El financiero’.

Laura Bozzo fue investigada por presuntamente haber hecho parte de la red de corrupción de Vladimiro Montesinos en Perú. Foto: Archivo particular.

En la actualidad no se sabe si Bozzo está en México o en el extranjero, por lo que se solicitó circular roja de Interpol para localizarla.



Según el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación de México, este delito tiene una pena de tres a nueve años de prisión, sin beneficio a caución o fianza.

