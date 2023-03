La separación de Shakira y Piqué ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque los famosos se han encargado de sacar canciones, contenidos y referencias sobre su relación.



La actual pareja de Piqué , Clara Chía, ha sido ampliamente criticada ya que muchos afirman que el ex-futbolista le fue infiel a la barranquillera con ella.

Incluso, Laura Bozzo ya se refirió al respecto y comentó su perspectiva en una publicación de Instagram de la cuenta People en Español donde se habla del físico de la joven.



“De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos”, escribió la presentadora peruana.



Sin embargo, ahí no paró su comentario, “Este tipo de mujeres me causan asco, ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa”, agregó en Instagram.



A pesar de sus severos comentarios, ninguno de los implicados se ha pronunciado al respecto y muchos usuarios le han maniifestado que apoyan su perspectiva, aunque otros tantos no están de acuerdo.



La peruana se despachó contra Clara Chía. Foto: Captura Intagram; People en Español

