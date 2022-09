El mundo se paralizó con la noticia de la muerte de la reina Isabel II en la tarde del pasado jueves 8 de septiembre. Lo que parecía una recaída de salud, terminó siendo el declive de uno de los mandatos más longevos en diez siglos de monarquía británica.



El hecho ha causado todo tipo de reacciones en la opinión pública internacional, que lamenta no solo la partida de la soberana, sino el ascenso del rey Carlos III, quien es muy criticado por los supuestos que giran alrededor de su matrimonio con Camilla Parker, la nueva reina consorte de Inglaterra.

Para nadie es un secreto lo que sucedió a mediados de la década de los 90 entre los nuevos monarcas, pues mientras el príncipe de Gales estaba casado con Diana Spencer, más conocida como Lady Di, él tenía un romance secreto con Parker. Un hecho que sigue dando de qué hablar y que ha resucitado tras la partida de la reina.



La críticas también han salido desde Latinoamérica, pues entre algunos detractores se encuentra Laura Bozzo, reconocida presentadora peruana, quien no escatimó palabra alguna para dar su opinión sobre los nuevos soberanos.



Estos dijo Bozzo

La también abogada, de 70 años, no dudó en manifestar sus críticas contra la familia real, en especial contra Camilla Parker, pues según manifiesta, fue la responsable directa de que Diana haya dado un paso al costado de la realeza y, además, de su tan cuestionada muerte en un accidente automovilístico en París.



“Una pena que la que destruyó el matrimonio de Carlos sea ahora la reina. Pienso en Diana y se me parte el corazón. Como dijo, era un matrimonio de tres (...) No merecen ningún respeto”, dijo la celebridad.



“Nadie puede ser feliz causando las desgracias. Ellos dos tienen la muerte de la verdadera reina de corazones en su conciencia”, mencionó la celebridad”, agregó.



El tema no acabó ahí y luego posteó una foto de Diana de Gales y continuó sus fuertes críticas contra el nuevo reino de Inglaterra.



“La verdadera reina de los corazones, no solo de Inglaterra si no del mundo, es Lady Di, por su humildad y empatía con los más necesitados; inspiró a todos y su vida fue destruida por dos personajes que ahora son reyes, Carlos y Camilla”, acotó.



“La casaron y le mintieron amparados en su inocencia. (Ella) creyó en el amor de un príncipe que luego se convirtió en sapo (...) el desgraciado solo la enamoró para darle hijos a la corona y seguir con la bruja de su amante, era un matrimonio de tres como decía Diana. Para mí nunca serán reyes y tendrán por siempre en su conciencia su muerte”. concluyó.



