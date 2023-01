Laura Bozzo sigue siendo una de las personalidades más influyentes del mundo del entretenimiento hispanohablante gracias a su participación en el reality show ‘ la casa de los famosos 3’, donde tuvo un gran protagonismo por sus polémicos enfrentamientos y su jocosa personalidad, la cual cautivó a las audiencias mexicanas.



(Siga leyendo: Video: Clara Chía reaparece junto a Piqué tras supuesto ataque de ansiedad).

Fue precisamente en este programa que reveló particularidades sobre su verdadero yo, sobre todo, en lo correspondiente al amor y sus gustos con los hombres, pues, según manifestó en una entrevista en el mencionado espectáculo, los prefiere jóvenes y “ llenos de vida”.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Bozzo es tendencia en redes sociales por sufrir broma pesada. Foto: Instagram:@laurabozzo_of

Es más, durante uno de los capítulos de la producción, se le vio bastante cercana a Luis ‘Potro’ Caballero, de 30 años de edad, y a Jonathan Islas, de 43 años, el primer eliminado de La Casa de los Famosos 3.



“Me dicen mis hijas: ‘entras a la casa y te besas al Potro, vas a la gala y te besas al Jonathan, qué vergüenza’ y digo ¿por qué vergüenza? Merezco disfrutar (...) hago lo que siento, si me quiero chapar (besar) a un tipo, me lo chapo pues. Prefiero ser consentida por un joven que ser enfermera de uno”, expresó.



(Lea: Juan Duque reveló por qué terminó con Lina Tejeiro: 'Fue duro, yo no quería').



Por otro lado, siente que fue la ganadora de la última edición del show a pesar de que haya sido bastante criticada por algunas polémicas que la hicieron ser tildada por los espectadores de “manipulable y prejuiciosa”. De igual forma, no le fue entregado el premio de 200 mil dólares (932 millones de pesos) correspondiente al campeón.



Su positividad se deriva a que tras su paso ganó seguidores en redes sociales así como en TikTok. Hasta la fecha sigue inspirando divertidos memes, por lo que cumplió su meta: “ser conocida y aceptada por las nuevas generaciones”.



Bozzo está a punto de comenzar una nueva temporada de ‘Que pase Laura’, el formato que intenta resolver problemáticas personales de ciudadanos peruanos. Así mismo, enfrentará el reto de ser la conductora de un nuevo programa de ‘Telemundo’ que abordará la problemática de los migrantes.



(También: Mujer fue al médico por un grano en su rostro y descubrió que tenía cáncer).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO