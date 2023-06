La presentadora Laura Bozzo es una de las personalidades de televisión más reconocidas de Latinoamérica, por sus programas en los que expone los problemas de diferentes personas. Sin embargo, en las últimas horas, ha revelado que no ha podido grabar nuevos capítulos de ‘Qué Pase Laura’ por problemas en su salud.(Laura Bozzo desprecia a Clara Chía en ruptura de Shakira y Piqué)

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la famosa recordada por el programa Laura en América publicó una imagen que preocupó a sus seguidores, pues se le podía ver en el rostro, en la parte del ojo derecho, un fuerte golpe. Además, de esto en la descripción reveló que esto se dio como consecuencia de un quebrantamiento en su salud.



“Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajo la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí, soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida”, escribió.



Estos Dias no grabé no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí 😩soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mi 😞pero dios me cuida ♥️ pic.twitter.com/yKBsgJF8Qf — Laura Bozzo (@laurabozzo) June 9, 2023

Esto lo hizo para desmentir un rumor que se había creado en días pasados, de que supuestamente la habían despedido del programa por bajo rating. Sin embargo, mostró que nada de eso es verdad y que no grabado por qué está cuidando su salud.



Por el mensaje que publicó la auto autoproclamada 'Abogada de los pobres', varios de sus seguidores le han mostrado su apoyo y esperan que tenga una pronto recuperación.



“¡Ánimos Laura! Te queremos desde Perú”; “¡Mucho ánimo!! ¡Ponte bien! Para que andes echando pleito y des tu opinión de la nueva casa de famosos. Porque los del panel de esta temporada ni juntos se hace uno”, se lee en los comentarios.



También, hubo personas que dudaron que el golpe se lo hiciera sola y comentaron que pudo ser provocado por una persona. Sin embargo, la presentadora aseguró que vive sola y no tiene por qué mentir.



“No tengo por qué mentir, vivo sola y se me bajo la presión, me caí de rodillas y la cara contra el piso había tenido ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico PUNTO”, concluyó.

