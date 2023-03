La presentadora peruana Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores al subir un video bailando una de las canciones más exitosas del momento, ‘TQG’ de Shakira y Karol G. Este clip se ha vuelto bastante viral y los internautas han quedado sorprendidos con los pasos de la mujer.

El pasado 24 de febrero, las colombianas presentaron su canción y rápidamente se posicionó en los primeros lugares de las listas de música más importantes del mundo. Además, en los siguientes días, en las redes sociales se hizo viral un ‘Trend’ con la coreografía del video musical.



Se trata de un fragmento donde las cantantes están arrodilladas y cantan el pedazo que dice: “Y quiere volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía, tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”.



Varios usuarios de las redes sociales y famosos han realizado este baile, una de ellas fue la presentadora de Laura en América. Al inicio de la grabación se puede ver a la mujer de 70 años arrodillada con un look completamente negro y bailando al ritmo de la música. Además, lo acompaño con el mensaje: “Que quiere volveeeeer ? Chancla que tiro no la vuelvo a recoger 💅🏻 DESGRACIADO!!!!”.

@laurabozzo Que quiere volveeeeer ? Chancla que tiro no la vuelvo a recoger 💅🏻 DESGRACIADO!!!!

Aunque no realizó exactamente los pasos, varios de sus seguidores han aplaudido su seguridad y por arriesgarse a hacer cosas nuevas.



“Esta coreografía siento que si me va a salir”, “al fín hicieron uno para nosotras”, Este si me sale gracias, señorita Laura”, “Nunca nadie se atrevió a tanto”, “Me encantas Laura, eres única, te felicito todas las mujeres debiéramos seguir tu ejemplo yo lo estoy intentando con mis 65 años a jugar en TikTok”, se lee en los comentarios.

REDACCIÓN EL TIEMPO

