Laura Barjum y David Palacio hablan y aclaran los rumores de su relación

Laura Barjum es una de las famosas más reconocidas del país, pues después de ser Miss Colombia en 2017 y representar al país en Miss Universo de ese mismo año, ha logrado abrirse paso en la televisión, llegando a ser presentadora y participar en diferentes programas, por ejemplo, 'MasterChef Celebrity Colombia'.

Hace unos meses, Barjum fue tendencia en el país al confirmar que había terminado su relación con Diego Sáenz, con quien llevaba más de dos años de noviazgo y también había participado en el reality de cocina.

Le puede interesar: Estos son los 10 países más seguros para viajar en el 2024, según estudio

Desde ese entonces, se han creado rumores de que la también modelo se habría dado una nueva oportunidad en el amor. En esta ocasión, 'El Fisgón' de 'La Red' la vio muy cariñosa con el actor David Palacio en Cartagena.



El rumor de que ellos están saliendo se creó hace varios meses y el 31 de diciembre, en los premios de 'La Red', el actor negó tener una relación con la ex 'MasterChef'.

En las últimas horas, los famosos hablaron con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, de Canal Uno y hablaron sobre la relación que sostienen.



Laura Barjum comenzó diciendo: “¿A quién no le gusta David Palacios? No les puedo decir mentiras, que tal ese churro. Tengo una relación muy especial con él y es una persona con la que he creado un vínculo genuino, que quisiera tener para toda la vida”.

También puede leer: Perritos que sobrevivieron a incendio en los cerros necesitan ayuda en Bogotá

Por otro lado, el actor también fue entrevistado por el programa de entretenimiento y aseguró que es molesto, pues ya no se puede salir con amigas porque de una vez los están relacionando sentimentalmente, y aclaró que su relación solo es una gran amistad que han forjado por el tiempo que han compartido en el trabajo y otras actividades.



De igual forma, Laura Barjum aprovechó la entrevista para aclarar que David Palacio y ella solo son amigos, indicando: “Es una persona tan bonita, por eso se ha ganado ese espacio en mi corazón. No me juzguen, pero en serio es mi amigo”, aseguró.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO