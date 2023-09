'MasterChef Celebrity' es uno de los programas de entretenimiento más populares de Colombia, en esta quinta temporada participaron Laura Barjum y Diego Sáenz, quienes conquistaron a los televidentes, con sus momentos tiernos y sus diferentes ocurrencias que dejan ver la complicidad que tenían, pues llegaron al programa siendo novios.

Sáenz fue el más reciente eliminado de la ‘cocina más famosa de Colombia’, dando paso al tan anhelado top ocho de finalistas, tras su inesperada eliminación, el locutor bogotano confesó que además terminó su relación con la ex reina de belleza Laura Barjum.

Laura Barjum, quien además es actriz y presentadora, salió en una etapa temprana del programa de cocina, algo que, según fuentes cercanas a ella, le afectó bastante.



Sin embargo, tras la eliminación de Barjum, los seguidores de los famosos especularon sobre el distanciamiento de la pareja, pues no volvieron a publicar contenido de forma frecuente en redes sociales y las publicaciones que hacían se veía que ‘habían tomado caminos separados’.

En su reciente intervención en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’ el famoso confesó que lo que sus seguidores especularon, era cierto y su relación había terminado, tras esto, Laura Barjum apareció por medio de sus redes sociales donde habló sobre el tema.

Los famosos estaban saliendo desde el 2021. Foto: Captura de pantalla Instagram @laurabarjum

“Una vez más me doy cuenta de que la comunidad que hemos construido por acá es increíble. Gracias por tanto respeto, amor y cariño en sus mensajes (…) Estoy bien”.



De igual manera, Sáenz indicó que uno de los motivos por los que decidieron terminar su noviazgo fue por la distancia, ya que Barjum está fuera del país estudiando actuación y él continúa en Bogotá, enfocado en sus proyectos.



“Las personas pueden terminar y no necesariamente por nada malo (…) Lo mejor es parar para que esto no se vaya a poner mal”, dijo el famoso.

