De la amplia lista de representantes que ha tenido Colombia en Miss Universo, Laura Barjum es una de las más destacadas. Aunque no logró hacerse con el título del certamen, en el año 2017, incursionó en la televisión de la mano de ‘Factor X’ y, poco a poco, fue ganando el cariño de sus seguidores en redes sociales.

Con carisma, espontaneidad y curiosas ocurrencias, la también modelo y actriz ha logrado crear una comunidad de más de un millón de usuarios en su cuenta de Instagram. Allí no solo deja al descubierto detalles de su vida profesional, sino también de su esfera personal: desde sus rutinas diarias en Bogotá hasta sus vacaciones en la playa, Barjum se ha caracterizado por mostrarse abierta con los fanáticos.

Recientemente, la exreina estuvo en Cartagena y no dejó pasar la oportunidad para inmortalizar su visita en unas cuantas fotografías. En estas se logra observar que luce un vestido de baño de agua marina; mientras recibe el sol tendida en la arena.



A simple vista, parece una imagen normal. Sin embargo, hay un pequeño detalle que la hace particular: las piernas de la presentadora son reemplazadas por una escultura en arena que simula la cola de una sirena. Ella no fue la única que se le midió al reto, una de sus acompañantes también posó ante la cámara con la misma figura en sus extremidades inferiores.

Al final del carrete de fotografías, la modelo incluyó una imagen de Dua Lipa, quien recientemente se unió al elenco de ‘Barbie’. El teaser oficial de la película dejó ver a la intérprete de ‘New Rules’ personificando a la ‘Barbie Sirena’ con un styling completamente azul, en el que la peluca, el maquillaje, el glamuroso traje de baño y los accesorios inspirados en el mar toman un papel protagonista.

“Aquí somos tres sirenas (llega hasta el final) Se lo vi a Hailey”, escribió Barjum en la descripción de la publicación, que para este momento ya cuenta con más de 37 mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios que se desbordaron en elogios.

“Qué sirena más guapa”, “En definitiva, te queda mejor a ti” y “Te fijaste en el post de Hailey Bieber. Me encanta”, fueron solo algunas de las reacciones que recibió en Instagram.



Tal y como señaló Laura en el texto que acompañó el carrete de imágenes, la inspiración para su sesión de fotos fue Hailey Bieber, modelo estadounidense, personalidad de los medios y miembro de la alta sociedad que, desde hace unos años, se ha caracterizado por servir de referente en el mundo de la moda y el espectáculo.



Al igual que Barjum, la modelo estadounidense lució una cola de sirena moldeada con arena hace algunos días. En las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, se le ve acostada en la playa con un vestido de baño naranja, accesorios del mismo color y unas gafas de sol negras que elevan su look veraniego.

Actualmente, la ex señorita Colombia se encuentra dentro de los participantes de la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’, de la que también harán parte famosos como Diego Sáenz, Francisca Estévez, Marcela Benjumea, Carolina Acevedo y, entre otros, Mario Ruiz.

