La ex Señorita Colombia y modelo Laura Barjum actualmente se encuentra participando en una nueva temporada del programa MasterChef Celebrity. A través de sus historias de Instagram, red social en la que acumula más de 1.3 millones de seguidores, ha mostrado como ha sido su experiencia en este reality, el cual todavía no ha salido al aire.

En la mañana de este martes 7 de marzo, Barjum le comentó a sus seguidores que no se sentía bien de salud y por esa razón no había podido ir a las grabaciones del programa de cocina. Además, explicó que tiene una afección médica que hizo que perdiera la voz.



En el corto clip se puede ver a la modelo en su cama con su pijama y sin decir ninguna palabra. Por esa razón escribió en su video: “Oye, buenos días. Mi voz no ha vuelto y hoy no pude ir a grabar”.



Sin embargo, confesó que no todo es malo, pues cuando no se siente muy bien su novio, el presentador colombiano Diego Sáenz, quien también se encuentra participando en MasterChef Celebrity 2023, la consiente para que ella se alivie rápidamente.



“Pero hay algo lindo, mi novio me envió caldito, aunque sé que está muy ocupado @saenzdiego”, escribió la famosa.



Por otro lado, este video ha sido publicado en diferentes cuentas que se dedican a compartir el contenido de los famosos y ahí los internautas han tenido la oportunidad de enviarle mensajes de aliento a la también presentadora.



Los participantes de esta nueva edición de MasterChef Celebrity 2023

En días pasados, el canal RCN había confirmado el inició de las grabaciones del reality de cocina. En esta oportunidad se tendrán como jurados a Christopher Carpentier, Jorge Raush y Nicolás de Zubiría. Además, Claudia Bahamón volverá hacer la presentadora.



Acá 24 famosos demostraron su talento gastronómico y en esta ocasión serán: los actores Francisca Estévez, Julio César Herrera, Marcela Benjumea, Daniela Tapia, Álvaro Bayona, Karoll Márquez, Carolina Acevedo, Juan Pablo Barragán, Martha Isabel Bolaños, Zulma Rey, Nela González, Luces Velásquez, Biassini Segura, Juliana Galvis y Jairo Ordoñez; comediantes como Crisanto Vargas, Vargasvil, Natalia Sanint, Adrián Parada, Catalina Guzmán; el sacerdote Walter Zapata y los ‘influencers’ Laura Barjum, Diego Sáenz, Mario Ruiz y El Negrito W.

