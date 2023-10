Laura Barjum rompe el silencio sobre su ruptura con Diego Sáenz: ‘Fue muy doloroso’

La Miss Colombia 2017, Laura Barjum, se ha hecho conocida por aprovechar su éxito en el certamen internacional de belleza para catapultar su carrera como actriz y presentadora.



Recientemente participó en la quinta edición del reality de RCN, MasterChef Celebrity, junto a su pareja en ese momento, el locutor y presentador Diego Sáenz. Muchos televidentes notaron el cariño y el amor que se tenían ambos a través de la competencia. Además, solían hacer contenido juntos para redes sociales, como videos de humor o vlogs de viajes.

Sin embargo, pocos días después de la eliminación de Sáenz de MasterChef, se confirmó que la relación había llegado a su fin hacía unas semanas. “En este momento yo te diría que no vamos a volver, pero solo el tiempo es el que puede responder eso”, le confesó el presentador a Buen Día Colombia.

Laura, por su parte, no se pronunció mucho al respecto. Le dijo a sus seguidores que “estaba bien”, pero no quiso profundizar en el tema, lo que hizo a muchos pensar que la situación la tenía afectada.



El 19 de octubre, no obstante, la modelo y actriz decidió hablar sobre la ruptura públicamente, en una entrevista con la revista ‘Aló’, donde reveló el cariño que aún le tiene a su ex novio.



“A él lo voy a querer siempre. Nos estamos tomando la distancia que nos corresponde para estar bien, pero él va a contar conmigo siempre. Lo admiro muchísimo, es un hombre trabajador y una persona súper profesional de la que aprendí muchísimo, así que de verdad creo que es la mejor manera de terminar una relación”, declaró Barjum.



Además, habló de lo doloroso que fue para ella, al principio, sentir la responsabilidad de dar explicaciones. “Fue muy doloroso ahorita, al final, como sentir que tenía que darle muchas explicaciones a la gente, porque, a pesar de que las personas cercanas a mí me decían que no tenía que hacerlo, yo sentía que sí, porque la gente hacía parte de nuestra relación. Fue difícil tener que contarlo una y otra vez”.



Cabe recordar que ambos mantienen sus fotos y videos juntos en sus redes sociales, lo que comprueba, para muchos, que la relación terminó en muy buenos términos, y le da la esperanza a otros de una posible reconciliación.

Diego sorprende a Laura en MasterChef



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

