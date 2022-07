La exreina y modelo Laura Barjum se ha destacado últimamente por su trabajo como presentadora en el reality de canto ‘Factor X’ y por crear la campaña ‘Bye Bye Bullying en tu colegio’, una iniciativa que busca promover la sana convivencia en los centros educativos. Sin embargo, esta vez la mujer está atravesando una situación complicada.



La cartagenera es muy cercana a sus seguidores en sus redes sociales, por lo que ha decidido compartir con estos un video en el que contó los difíciles momentos que ha tenido que vivir desde que padece escoliosis en su columna.

(Lea además: Elianis Garrido: la razón por la que no invitó a sus compañeros a la boda).

Según la Clínica Mayo, este padecimiento hace referencia a “una desviación lateral de la columna vertebral que, la mayoría de las veces, se diagnostica en adolescentes” y que , en algunas ocasiones puede “empeorar a medida que los niños crecen”.



Barjum contó que fue diagnosticada hace 10 años y que su desviación se encuentra en la parte lumbar: “En el último mes y medio he tenido una de las etapas más difíciles lidiando con mi escoliosis y no puedo evitar pensar en todo el daño que me hice”.

(Lea además: Karol G sorprende manejando un Ferrari en la Fórmula 1).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Esta condición hace que le den fuertes dolores de espalda y que se canse con mayor rapidez, razón por la cual últimamente ha estado haciendo ejercicio moderado y asistiendo a terapia con profesionales que le ayuden a tratar su malestar.



La ex señorita Colombia, que mide 1.78, aseguró que su escoliosis se había producido debido a que, cuando era más joven, tenía muy malas posturas porque “quería ser más bajita”. Fue por esto que la presentadora tomó la decisión de escribir una carta para sí misma en la que animaba a su ‘yo de 15 años’ a no avergonzarse de su estatura.

(Lea además: Greeicy Rendón y Mike Bahía tuvieron que pedir fiados unos bananos).

(¿No ve desde la app? Vea el video aquí).

“Querida Laura, a los 15 años no te encorves, si vieras lo bonita que te ves así de alta. Ponte los zapatos que te gusten, no esos solo porque no tienen plataforma, no importa que no te saquen a bailar, baila con tus amigas las canciones que te gustan. Baila porque sé que te encanta bailar”, afirma ella en el video.



Finalmente, Barjum hizo un llamado a aceptarse y resaltar aquellas cualidades que hacen que cada individuo no se sienta bien con su cuerpo, pues todas estas son “fortalezas”.

Más noticias

La emotiva foto del reencuentro entre Evaluna y sus padres

La burla de un sacerdote a ladrón que lo intentó estafar por WhatsApp

El famoso 'vendedor de empanadas' ya creció y ahora es emprendedor

Cantante María Becerra muestra el cambio de su cuerpo con ejercicio

Carmen Villalobos habla de sus últimos meses: ‘Han sido muy duros’

Tendencias EL TIEMPO