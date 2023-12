Laura Barjum, exparticipante de MasterChef, habla de incómoda situación en el gimnasio

Laura Barjum es una de las famosas más reconocidas en el país, pues fue Señorita Colombia en el año 2016 y en Miss Universo 2017 obtuvo el segundo puesto, quedando como virreina del certamen. Además, ha logrado tener una larga trayectoria en la televisión, siendo presentadora y actriz en algunas producciones. Recientemente, tuvo la posibilidad de probar sus habilidades culinarias en el reality Masterchef Celebrity del canal de RCN.

La exreina de belleza suele ser muy cercana a sus seguidores y constantemente les comparte sus rutinas de belleza y de ejercicio. Sin embargo, en esta oportunidad aprovechó contar una situación incómoda que vivió mientras estaba en el gimnasio.



Ella comenzó diciendo que mientras estaba entrenando se le acercó un hombre y le hizo comentario que no le gustó: “Estoy un poco molesta, bueno, no sé si molesta. Vengo de entrenar y tuve una reflexión, es una opinión impopular. Imagínate que estaba entrenando y van varias veces, no todas. Hoy que se me acercó un chico en el gimnasio, no sé si con la intención de coquetear, hombres, ustedes, díganme, sáquenme de esta duda”, comentó.



Asimismo, contó que mientras ella estaba haciendo sus ejercicios, esta persona le empezó a decir: “Ayy, tú puedes más, pero métele más peso, está floja, córrele más duro”.

Barjum aprovechó este espacio y comentó que no le gustaban esas actitudes de superioridad y de soberbia masculina, pues en realidad, esta persona desconoce por completo el proceso que tiene cada persona y es respetable que cada uno va a su ritmo.



“Me da ira porque tú no tienes ni idea cuál es mi proceso, no conoces mis lesiones… Hermano, deja la inseguridad… y tú, mi niña, no vas a permitir que te hagan sentir pequeña, tú tienes tu proceso y eres fuerte y fantástica”, concluyó.



Este tipo de situaciones no le suelen suceder todos los días, pero cuando ocurren son bastante incómodas. El video de la exreina ha sido compartido por diferentes cuentas de entretenimiento en Colombia y ahí varios de sus seguidores la han apoyado.



"O esos que te dicen: 'ven y te ayudo'. O sea, nadie los llamo. Por eso en el gym audífonos y contacto visual CERO. De vez en cuando, una mirada de amargada"; "Pues fácil, dígale y a usted que le importa", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

