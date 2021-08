La exreina Laura Barjum se le declaró a Diego Sáenz por teléfono

Laura Barjum, conocida por ser señorita Colombia y virreina Universal en 2017, se le declaró al presentador Diego Sáenz.



(Le puede interesar: #10YearChallenge: el cambio extremo de famosos de Colombia y el mundo).

En la actualidad, la modelo cuenta con 1.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En esta red social suele publicar vídeos de su día a día.



Este martes, Laura realizó la famosa dinámica ‘Deciden mi día’ en sus historias de la mencionada red social. Esto implica que sus seguidores podían decirle qué hacer. Ponerle retos, confesiones u otros asuntos similares.



Según contó Barjum, todo empezó con pequeñas cosas como ‘Ir al gimnasio’. Sin embargo, y para sorpresa de todos sus fanáticos, la modelo les propuso llamar a la persona que le gustaba.



(Siga leyendo: ¿Qué hacen hoy las últimas señoritas Colombia?).



Como era de esperarse, la mayoría de los seguidores aprobaron la idea.



“Ayer hice una dinámica en mis historias donde ustedes decidían mi día y terminé poniendo en sus manos LLAMAR A LA PERSONA QUE ME GUSTA. ️ En realidad, los responsabilizó por lo que sea que pase aquí está la llamada”, escribió.



Y aunque para todos era un desconocido, la mayoría de sus seguidores habían notado cierta relación con Diego Sáenz, pues los últimos días habían estado bastante tiempo juntos.



Claro que todo indicaba que la relación era netamente laboral.



Bueno: eso se pensó al principio.

Laura grabó cuando decidió llamarlo y declararle su gusto por él. Así fue la ‘explosiva’ conversación:



Laura: Hice una dinámica de que mis seguidores decidieran mi día (...) y en la última historia les puse que si debía llamar a la persona que me gusta y ellos decidieron que sí.



Diego Sáenz: ¿A la persona que qué?



Laura: Que me gusta.



Diego: ¿Y ese soy yo?.



Laura: Pues te estoy llamando



Después de varios minutos de desconcierto y sorpresa, Diego Saenz también le dijo que sentía lo mismo por ella.



“Pues tú te has dado cuenta que yo he hecho y deshecho por demostrarte también un montón de cosas, creo que tienes claro que tú también me gustas”, le dijo Sáenz a Barjum.

Lo que empezó como una dinámica casual en Instagram, para muchos internautas, podría derivar en una relación o al menos en una curiosa cercanía.



Vale destacar que Sáenz y Barjum se han mostrado ‘muy unidos’ creando contenido para redes sociales. Muestran rutinas o crean escenas graciosas.

Más noticias

¿Qué dicen de las protestas las grandes figuras del espectáculo?

La broma de Johanna Fadul que molestó a su esposo Juanse Quintero

¿Las recuerda? Canciones de telenovelas colombianas que todos cantamos

Tendencias EL TIEMPO