Desde que Laura Barjum y Diego Sáenz confirmaron su separación, han estado bajo el ojo público, pues muchos de sus seguidores están interesados en saber como se desarrollará esta nueva de solteros en sus vidas.

Hace unos días, Diego Sáenz asistió al matutino de 'RCN', ‘Buen día, Colombia’ y ahí reveló que habían terminado hace unos días, pero que habían quedado como amigos.



" Yo la amo. Nosotros nos conocimos como amigos y como buenos compañeros de trabajo [...] hay cosas que como pareja ya no están funcionando y es muy sensato hacer un stop. Nos queremos y somos muy buenos amigos", afirmó.



(Lea también: Discos Fuentes rinde homenaje a Fernando Botero con portada de los 14 cañonazos).



Tras la separación, ambos famosos han continuado con sus vidas, sin embargo, recientemente, la ex señorita Colombia fue vista en compañía de otro famoso dúrente un espectáculo teatral.

Las imágenes fueron compartidas por el programa de chismes 'La Red' y ahí sus presentadores comentaron que varios personajes de la farándula asistieron al lanzamiento de 'Mujeres a la Plancha' en el Teatro Nacional.



Según comentaron en el programa, Laura en un principio asistió sola al evento, pero se encontró con el actor David Palacio, reconocido por su papel protagónico en la novela de 'Romina Poderosa'.



Los presentadores también comentaron que Palacio llegó al evento con sus compañeros de novela, Juanita Molina y Juan Guilera, pero cuando vio a Barjum, se sentó a su lado.



(Lea además: ¿Qué le pasó a Andrés Calamaro en el Festival Cordillera? Mánager lo explicó).

Por otro lado, en las imágenes se les podía ver cantando y pasando un buen momento. Vale la pena aclarar que en ningún momento se presentó un acto comprometedor entre ellos. Simplemente, estuvieron juntos entre el público disfrutando del show.



Por su parte, Mary Méndez hizo comentario sobre esta situación: “Una amistad bonita y bacana. Ni más faltaba que no pueden verlo a uno al lado de un hombre porque ya piensan que uno tiene algo con él”. Asimismo, sus compañeros de set estuvieron de acuerdo con sus palabras.



Por el momento, se sabe que David Palacios tiene una relación de más de dos años, sin embargo, él ha preferido mantener su vida en privado y no se conocen muchos detalles. Actualmente, la ex reina de belleza está viviendo en Estados Unidos, donde está estudiando en una prestigiosa universidad.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El documental más escalofriante: la niña acusada de ser adulta con enanismo y asesina

‘MasterChef me salvó la vida’: Barragán expresó dura confesión tras su eliminación

¿Ha jugado rana? Le contamos cuáles son las reglas del juego y su origen