Ella es Laura Archbold, la novia del actor Diego Cadavid

Yomaira Grandett / EL TIEMPO

"No estuve entre las cinco finalistas, pero fue una de las cosas que me enseñaron que en la vida hay que aprender a pasar la página, y yo, realmente, siento que el reinado me dejó más ganancia que pérdida (...) El reinado me enseñó a no generalizar. Aprendí a aceptar las críticas y a estar en una competencia sana y que uno debe ser muy responsable de sus actos", aseguró en entrevista con la revista Carrusel, en 2018.