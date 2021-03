¿Cuál será el nuevo trabajo de Laura Acuña? Esto es lo que se sabe

El pasado 28 de febrero la periodista Laura Acuña anunció mediante un comunicado compartido en sus redes sociales su salida del ‘Canal RCN’, en el cual trabajó por 15 años.



"Me voy llena de gratitud con todas y cada una de las personas que trabajaron a mi lado durante este tiempo y que me llenaron de cariño y enseñanzas. Los llevaré por siempre en mi corazón", escribió en su Instagram.



La presentadora bumanguesa estuvo en el famoso programa ‘Muy Buenos Días’ entre 2005 y 2018. En los últimos meses presentaba la sección ‘El Semáforo’ en el noticiero del ya mencionado canal.

¿La razón de su salida? Aunque no indicó si va a trabajar como presentadora en otro medio o a empezar su propio emprendimiento, sí aclaró que “dejo la que he considerado mi casa para emprender nuevos proyectos".



Recientemente los internautas han comenzado a rumorar sobre la posibilidad de que Acuña comience a vivir de sus redes sociales, principalmente Instagram, en la cual tiene casi 4 millones de seguidores.



Actualmente, la modelo, de 38 años, es también considerada una ‘influencer’ ya que son muchas las marcas que la buscan para que use sus cuentas para hacerle publicidad a sus productos. Y, de hecho, es bien sabido que las personas con tantos seguidores en estas plataformas pueden cobrar varios millones por tan solo una publicación.



“Vienen cosas muy lindas, vienen sorpresas maravillosas”, dijo la bumanguesa a sus seguidores, quienes han indicado que se podría tratar también de la consolidación de un negocio propio.



Acuña no ha aclarado si va a emprender por su propia cuenta pero ha dicho que va a estar “en contacto” y contando “paso a paso lo que suceda”.



“Mi mamá tiene un dicho y es que a veces es mejor no contar todas las cosas hasta que no estén listas. Entonces yo iré contando todo por las redes sociales”, dijo.



Tendencias EL TIEMPO