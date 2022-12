Laura Acuña es reconocida a nivel nacional por ser una de las presentadoras y modelos con más experiencias en el país. Ella ha sido durante varios años una de las estrellas de ‘Día a Día’ y 'Muy buenos días’, dos de los programas matutinos más reconocidos de la televisión, por lo que se ha logrado posicionar en lo más alto del medio.

​

(Siga leyendo: Azafata sorprende cantando 'All I Want for Christmas is You' en pleno vuelo).

También fue seleccionada para conducir el Reinado Nacional de Belleza como todo tipo de reality- shows, siendo ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’ sus últimas actuaciones. Por otro lado, tiene un talk show en su canal personal de YouTube, donde habla de su vida personal y entrevista a algunas de las celebridades más reconocidas del mundo del entretenimiento.



Recientemente, Acuña se ha ganado la atención de las audiencias digitales por su primer papel protagónico en la pantalla grande con 'El último hombre sobre la Tierra’, película dirigida por Dago García, y que ya puede verse en las principales salas de cine del país.



(También: Jennifer López comparte con sus seguidores sus más íntimos secretos de belleza).

‘No quería que mis papás vieran eso’



Sin embargo, a pesar de que hizo una buena interpretación, dice haber pasado mucha vergüenza con algunas escenas de desnudos en las que le tocaba mostrar su corporalidad a ‘flor de piel’. No obstante, durante el rodaje utilizó una doble que le ayudó a superar esta clase de situaciones.



“No quería que mis papás vieran eso y dijeran que vergüenza (...) realmente no había mucho que mostrar ahí tampoco, entonces uno tampoco va quedar mal ... Si tiene la posibilidad de tener una doble que tiene una nalga espectacular, para qué voy a mostrar la mía”, indicó en su canal de YouTube.



(Siga leyendo: Por tener que amputarse el pene, hombre recibiría un millón de euros).

Facebook Twitter Linkedin

Póster de la película. Foto: Cine Colombia

En la entrevista se revelaron algunos momentos destacados de la vida actoral de la bumanguesa, sobre todo en lo que concierne a su salud, pues hace referencia a una herida que se realizó en su mano y que le produjo un fuerte hematoma.



“Me rompí una mano no entiendo como. O sea empezó a salir sangre, estábamos haciendo una escena y nadie entendía de donde salía sangre (...) yo dandole a la puerta se me abrió el dedo no sé por qué”, dijo a John Álex Toro, co-protagonista de la cinta y quien ofició como entrevistador en el programa de Acuña.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO