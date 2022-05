Laura Acuña es una de las presentadoras de televisión más famosas de Colombia. Se dio a conocer en el programa 'Muy Buenos Días​', de RCN, al cual llegó en 2005. Y actualmente está en Caracol Televisión, donde presenta distintos formatos como 'La Voz Kids' y una sección en 'Sábados Felices'.



En redes sociales tiene millones de seguidores. En Instagram, por ejemplo, ya supera los cuatro millones. Precisamente, en esa plataforma la presentadora compartió hace poco un problema que enfrenta con su apariencia física.



"Les voy a contar mi problema y mi reciente descubrimiento", dijo Acuña en una historia de Instagram. "Cuando a veces me quiero hacer una colita de caballo, cogerme el pelo en la mitad, o lo que sea, me atormentan estos huecos que tengo acá", agregó mostrando las zonas donde, aparentemente, se está quedando sin cabello.



"Necesito solucionarlos urgentemente. ¿Ven que me cojo la moñita y hay pedazos en donde no hay pelo? Me atormenta", afirmó la presentadora.



Acuña, sin embargo, le explicó a sus seguidores que se está aplicando un tónico que, según dijo, le ha empezado a ayudar, por lo que espera que pronto nazca de nuevo cabello en esas zonas.



Vea a continuación el video de la presentadora.

EL TIEMPO