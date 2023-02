El pasado 12 de febrero la presentadora Laura Acuña subió a su canal de YouTube una entrevista con Mafe Walker, la mujer que dice tener mensajes "intergalácticos" de seres extraterrestres. La reacción de Acuña a su invitada sorprendió a los internautas.

Mafe Walker, la bogotana que se dio a conocer hace algunos meses por, según ella, comunicarse con energías de otras dimensiones a través de lenguas desconocidas volvió a ser tendencia en redes.



Esta vez porque la presentadora de la televisión colombiana Laura Acuña la invitó a su programa de entrevistas, 'La Sala de Laura Acuña', en donde quiso conocer un poco más de la vida de esta mujer.



Durante 40 minutos, Acuña y la 'influencer' sostuvieron una conversación en la que tocaron temas como los recientes avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) en Norteamérica.



De hecho, sobre este tema Walker dijo que el mundo estaría "vibrando diferente", lo que significa que vienen cambios para la humanidad, y que la tierra está ya en una "frecuencia muy alta".

También habló de que en el futuro cercano las personas van a poder comunicarse telepáticamente, como ella afirma que puede hacerlo con seres de otras dimensiones, y que esto se debe a que el mundo es solo "una programación".



Sin embargo, a pesar de todo lo que se habló durante el clip, una de las cosas que más sorprendió a los usuarios de YouTube fue la respuesta que tuvo Laura Acuña frente al tema de la polémica que hubo alrededor de la imagen de Walker.



Pues bien, luego de que conversaron sobre las críticas que recibió la mujer cuando se hizo famosa hace algún tiempo, Acuña manifestó admiración por la valentía de la mujer para mostrar su "don".



"Eres muy valiente, porque un don como el que tú tienes no es fácil de mostrar. Habrá personas que estarán de acuerdo, otras que no, pero no deberían reaccionar con la burla, eso no es chévere", fueron las palabras de la presentadora.

Asimismo, le dijo a Walker que cuando ella se dio a conocer a través de su cuenta de TikTok, mucha gente lo "minimizó", y parecía extrañada de que algunas personas no le hubieran creído a la 'influencer'.



La reacción de Acuña a la charla con Walker generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde muchos de los internautas se burlaron también de la presentadora.



Sin embargo, en los comentarios de su video en YouTube se puede ver que Acuña tiene también muchos seguidores a quienes les gustó su video, e incluso la catalogaron como una de las entrevistas más difíciles que ha hecho, felicitándola por su profesionalismo y su talento frente a las cámaras.

Más noticias