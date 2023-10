Laura Acuña relata experiencia paranormal con 'fantasma' de niña en set del Canal RCN

En una inusual y sobrenatural experiencia, la reconocida presentadora de televisión Laura Acuña compartió recientemente una experiencia paranormal en el estudio de Canal RCN.



La historia, que involucra lo que algunos describen como el encuentro con el 'fantasma' de una niña, ha dejado a muchas personas conmocionadas y asombradas.

(Lea también: Laura Acuña y Andrea Valdiri hablan del brote en el cuerpo de sus hijos: ¿qué es?).

Laura Acuña es una destacada presentadora colombiana que ha dejado una huella significativa en la industria del entretenimiento.



Reconocida por su labor en programas de televisión populares como 'Muy buenos días' y 'Estilo RCN', esta talentosa oriunda de Bucaramanga ha sido un rostro familiar en las pantallas de la televisión colombiana durante años.

Sin embargo, en los últimos tiempos, Laura Acuña ha optado por un enfoque diferente en su vida. Ha decidido dedicar su tiempo y esfuerzo a cuidar a sus dos hijos, Helena y Nicolás, priorizando su papel de madre.

Junto a su labor como mamá, Laura también se ha embarcado en una nueva aventura en el mundo digital. En la parte profesional tienen un canal de YouTube llamado 'La Sala de Laura Acuña', en el que suele entrevistar a diferentes famosos.

(Siga leyendo: 'Se desfiguró la cara': critican a Laura Acuña por 'excederse con filtros' en sus redes).

Laura Acuña comparte inquietante experiencia paranormal en estudio del Canal RCN

Durante la transmisión de su programa 'La sala de Laura Acuña' el pasado domingo 22 de octubre, la presentadora reveló una escalofriante historia paranormal vivida en el set de grabación de Noticias RCN.



Con Rafa Taibo, el narrador de 'Ellos están aquí', como invitado, el ambiente era propicio para compartir esta misteriosa experiencia.

Acuña describió que en los estudios de grabación del noticiero, es bien conocida la presencia de un fantasma, el cual generalmente se manifiesta con la intención de jugar. La presentadora, quien solía tener jornadas largas de grabación desde las 3:30 a.m. hasta las 10:30 p.m., relató su encuentro con esta presencia inexplicable.

(De interés: Laura Acuña reveló uno de sus momentos más duros: 'me estaba castigando').

Mientras esperaba durante las dos horas de transmisión del noticiero, Acuña se recostó en un sofá en una sala aparentemente vacía, rodeada únicamente de oficinas y papeles. En medio del silencio, de repente, sintió pasos ligeros y ágiles, seguidos por una extraña agitación de su cabello suelto.

"Como si hubiera pasado un vientico. Yo no les quiero decir dónde me quedó todo. Yo no pude moverme, quedé petrificada. Cuando tuve la fuerza (…) quién dijo miedo”, señaló la presentadora.

Esta experiencia marcó a Laura Acuña de tal manera que decidió no volver a quedarse sola en ningún espacio de grabación de RCN.



La presentadora señaló que, al parecer, no es la única que ha tenido un encuentro con el 'fantasma' de una niña en el canal, ya que varios trabajadores y celadores han informado haberlo visto. Según Acuña, este espíritu parece disfrutar de jugar, moviendo objetos y apagando luces en el canal, creando una atmósfera inquietante en la noche.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

El nombre de la primera hija de Maluma y Susana Gómez: esto es lo que se sabe

Muere hijo de Kendo Kaponi en accidente de tránsito: mensajes de apoyo de sus colegas

¿Quién era Alejandra Villafañe, actriz que murió tras una batalla contra el cáncer?