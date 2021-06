Laura Acuña recuerda consejo que le dio Jota Mario para su carrera

Laura Acuña es una presentadora y modelo bumanguesa, reconocida por miles de televidentes por haber sido la anfitriona de diferentes segmentos de entretenimiento en canales como ‘RCN’ y en espacios regionales como ‘Canal TRO’, medio local en el que empezó su carrera ante la pantalla.



Recientemente los seguidores de Acuña han celebrado su llegada al programa matutino de ‘Caracol Televisión’, ‘Día a Día’, y su vinculación al elenco de 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior', programas de talento que se transmitirán en conjunto.



Sin embargo, en redes sociales se ha hecho viral una reciente entrevista realizada a través de una transmisión en vivo, desde la cuenta oficial de Instagram del periodista Juan Diego Alvira, en la cual hablaron de su vida privada y de sus inicios en el mundo de la farándula.



Laura compartió con todos los espectadores cómo se enfrentó a la gran ciudad capital con tal de buscar oportunidades en su vida laboral. Dentro de las anécdotas compartidas mencionó que al llegar a Bogotá le fue complicado adaptarse a vivir sola.



No obstante, según ella, su llegada al mundo del entretenimiento afianzó muchas inseguridades que logró sobrellevar gracias a un “ángel” que llegó a su vida. Así fue como denominó a su colega y compañero de set en ‘Muy buenos días’: Jota Mario.



Recordemos que Jorge Mario Valencia Yepes​, como era su nombre de pila, fue uno de los presentadores más populares de los tiempos recientes, quien también fue productor y escritor. Su deceso, a causa de una isquemia cerebral que padeció el 6 de junio del 2019, enlutó a la televisión nacional.



Dos años después de su muerte aún muchos de sus fanáticos y cercanos lo recuerdan con cariño. Este es el caso de Laura Acuña, quien, en medio de la entrevista, se mostró conmovida al recordar los momentos que compartió con él y los consejos que recibió de su parte:



“Yo creo que él apareció en mi vida para ayudarme en muchas cosas, entre algunas, a entender que lo que le pasaba a uno en la vida, bueno y malo, era para algo, era para aprender, para ser ejemplo, para crecer. Me abrió las puertas de su casa, de su familia, me entregó su cariño, su amistad y me ayudó mucho en esos momentos que eran tan difíciles”, sostuvo.

Frente a la adaptación de que su vida personal se volviese relevante para los medios de comunicación mencionó que en algunos instantes se sintió ‘atacada’ y llegó hasta a pensar en dejar el entretenimiento para dedicarse al litigio. Esto último teniendo en cuenta que Acuña es abogada.



Sin embargo, un consejo de su compañero de set la hizo cambiar de parecer y le marcó la vida:



“Él llegó y me dijo: ‘no es así, tú tienes derecho a tomar tus decisiones, tú tienes derecho a equivocarte y tú tienes derecho a aprender, a vivir”, recordó entre lágrimas en el minuto 39 de la transmisión.



